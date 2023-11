Kreuztal: Alarm – Flammen schlagen aus dem Schornstein

Buschhütten Im Wachsbaumweg in Buschhütten kommt es zu einem Kaminbrand. Die Feuerwehr muss mit der Drehleiter anrücken.

Aus dem Kamin eines Einfamilienhauses am Wachsbaumweg in Buschhütten schlugen am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr Flammen. Nachbarn, die das Feuer sahen, riefen die Feuerwehr. Die Löscheinheiten Buschhütten und Kreuztal wurden in Marsch gesetzt, denn die Drehleiter wurde gebraucht.

Ein Trupp der Feuerwehr fuhr mit der Drehleiter zum brennenden Kamin hinauf. Mit dem Fege-Drahtbesen aus dem Schornsteinfeger-Kasten fegten sie den Ruß von den Innenwänden des Kamins und konnten somit den Brand schnell löschen. Der abgefegte Ruß fiel nach unten, und über die Revisionsklappe im Keller konnten weitere Feuerwehrkräfte mit Schuttmulden den noch glühend heißen Ruß nach draußen schaffen und ablöschen. Der alarmierte Bezirksschornsteinfegermeister kontrollierte schließlich noch den Kamin und die Bewohner konnten nach Freigabe wieder in ihr Haus zurückkehren.

