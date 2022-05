Kreuztal: Am Lokschuppen ist Rudelsingen – Open Air

Jörg Siewert (rechts) freut sich mit Gastgeber Klaus Vetter auf das Rudelsingen am Dienstag, 24. Mai, am Kreuztaler Lokschuppen.

Kreuztal. Es geht wieder los: Das erste Rudelsingen nach lange Pause findet Dienstag unter freiem Himmel in Kreuztal statt.

Lange mussten sie schweigen, die vielen Liebhaber des Rudelsingens in der Region Südwestfalen. Ebenso aber auch in den umliegenden Großstädten wie Koblenz, Frankfurt und Mannheim, in denen Jörg Siewert, der weit bekannte Rudelführer und Steffen Walter, sein kongenialer Kollege an den Tasten, eine große Fangemeinde haben: „Im November des letzten Jahres hatten wir hier im Café Basico, wo das Rudelsingen sein eigentliches Zuhause hat, unser letztes Event. Zunächst als Start für die Herbst- und Wintersaison gedacht, wurden wir durch die Pandemie erneut ausgebremst.“

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Neustart ohne Eintrittsgeld – Bühne vor dem Lokschuppen

Doch in wenigen Tagen geht es wieder los. Vor allem dank des Fördertopfes „Neustart Kultur“ der Bundesregierung, aus dem deutschlandweit auch 24 Rudelsingen finanziert werden. Dies alles geschieht in ganz großem Stil: Auf einer Trailerbühne mit einer Fläche von 8 mal 6 Metern, die vor dem Basico-Gebäude installiert wird, einschließlich einer LED Wand und feinster Übertragungstechnik. Geboten werden Mitsing-Hits, die die Rudelsänger, vor allem aber die Rudelsängerinnen so lieben: Stücke von Abba bis zu den Beatles, von den 99 Luftballons bis zum Truckerlied „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“. Und ein Titel ist immer dabei „Country Roads“ von John Denver. Gute Laune ist also garantiert. Und die wird noch besser werden, wenn die Rudelsänger erfahren, dass diesmal kein Eintrittsgeld zu entrichten ist: Der Fördertopf der Bundesregierung übernimmt alle Kosten.

+++ Lesen Sie auch: Nach dem Stadthallen-Brand: So macht Kreuztal Kultur weiter +++

Das Kreuztaler Basico als Tango-Hotspot

Das wird auch Klaus Vetter freuen, den unermüdlichen „Macher“ des Café Basico, zumal er und seine Frau Eva durch die Pandemie viele Federn lassen mussten: Schon angekündigte Veranstaltungen und gebuchte Feiern wurden abgesagt. Klaus Vetter ist dankbar, dass durch Spenden von vielen Seiten, Gutscheinaktionen, „Unterstützern aus der Szene“ und kreative Ideen der Basico-Freunde so viel Hilfe kam, dass er mit Zuversicht in die Zukunft blicken kann. Und auch der staubige Schotterweg, über den sich mancher Besucher aufregen musste, ist Vergangenheit: Die Stadt Kreuztal hat die immer schon angedachte geteerte neue Zufahrt vor einigen Tagen fertiggestellt.

Das werden sicherlich auch die vielen Freunde des Tango und Salsa aus vielen Regionen gerne hören, die das Basico zu einem Hotspot Deutschlands erkoren haben Klaus Vetter: „Tangofreunde sind die Free-Jazzer des Paartanzes.“ So waren, wie er berichtet, auch die 150 Plätze eines mehrtägigen Tango-Marathons, das Ende Mai in Kooperation mit der Gießener Tangoschule im Basico veranstaltet wird, innerhalb von 90 Minuten ausgebucht. Selbst die Warteliste ist ellenlang.

+++ Lesen Sie auch: So schwer wird es für Kreuztal ohne Stadthalle +++

Einbrecher werfen das Basico zurück – viel Arbeit vernichtet

Klaus Vetter wäre nicht Klaus Vetter, wenn er keine Pläne hätte. So möchte er mittelfristig einen weiteren Veranstaltungsraum direkt hinter dem allseits bekannten Saal ausbauen. Mit großer Bühne und fest installierter Beschallungstechnik soll hier ein Raum vorwiegend für Konzerte entstehen. Vielleicht kann er dadurch auch ein wenig die vielen Nackenschläge der Vergangenheit vergessen. Dazu gehören auch die sieben Einbrüche, die seit Anfang Dezember im Basico verübt worden sind. Dabei kann er die zertrümmerten Türen und Fenster und das gestohlene Geld vielleicht noch verschmerzen: „Viel schlimmer sind Hunderte von Stunden Arbeit, die hier vernichtet worden sind, weil die Einbrecher auch die Rechner mitgenommen haben.“

Open Air-Rudelsingen am Dienstag, 24. Mai, 19.30 Uhr. Eintritt frei

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland