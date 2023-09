Kreuztal: Am Wochenende großes Kürbisfest auf dem Irlenhof

Florian und Felix Stücher freuen sich auf das Kürbisfest am kommenden Wochenende auf dem Irlenhof in Ferndorf.

Ferndorf. Um die 10.000 Kürbisse wurden auf dem Irlenhof in Ferndorf geerntet. Sie stehen am Wochenende im Mittelpunkt des großen Fests.

Stolz hält Ava Langenbach zwei Kürbisse in die Kamera. Die hat die Neunjährige innerhalb weniger Minuten gesammelt. Auch die anderen Helfer haben auf dem Feld oberhalb des Loher Wegs in Ferndorf nach wenigen Minuten eine sehr ähnliche Choreografie. Kaum haben sie zwischen den großen Blättern die unterschiedlich großen Kürbisse erspäht, kommen die Gartenscheren zum Einsatz, um die Kürbisgewächse vom daumendicken Stiel zu schneiden. Dann einmal kurz bücken und die knackige Flucht aufheben.

Der schwerste Kürbis wiegt um die 50 Kilo

Rund 40 Helfer packten bei der Kürbisernte vom Team des Ferndorfer Irlenhofs mit an. Auf dem knapp 5000 Quadratmeter großen Acker haben die fleißigen und motivierten Helfer in diesem Jahr geschätzt 10.000 Kürbisse geerntet. Um „Wir hatten wieder eine gute Ernte in diesem Jahr. Ob es wirklich 10.000 Stück sind, können wir nicht ganz genau sagen, weil wir die Kürbisse nicht zählen“, erzählt Florian Stücker.

Der 26-Jährige und sein Bruder Felix hatten sich mit vielen Ehrenamtlichen um die Mittagszeit getroffen. Während die kleinsten Zierkürbisse gerade mal die Größe eines Golfballs hatten und selbst von den jüngsten Kindern aufgehoben werden konnten, hatten Timo Dumke und Paul Stücher bei einem prallen Prachtexemplar rund 50 Kilogramm zu tragen. Da waren sie ganz froh, dass einer der fünf Hänger in der Nähe stand und sie die orangefarbene Frucht auf die Ladefläche hieven konnten. Alle Kürbisse wurden dann auf den Irlenhof gefahren. Für das große Kürbisfest am kommenden Wochenende. Das findet bereits zum siebten Mal statt.

Kürbissuppe und Halloween-Deko

„Wir rechnen mit rund 6000 Besuchern an den beiden Tagen“, so Felix Stücher. Und die bekommen wieder einiges geboten. Allein schon kulinarisch. Rund 600 Liter Kürbissuppe werden jeweils frisch zubereitet. „Die Suppe machen wird immer frisch. Eine Nacht muss sie stehen, dann zieht sie gut durch“, weiß Florian Stücher. 500 Liter Teig wird für Kürbiswaffeln angerührt. Acht historische Haubergswaffeleisen rauchen an beiden Tagen im Dauereinsatz. So werden die Waffeln über dem Feuer schön knackig gebacken. Aber auch Speisen ohne Kürbisse wird es geben. Frische Fritten von Frittenglück aus Siegen, Leberkäse im Brötchen mit Krautsalat und süßem Senf. 4500 Würstchen – natürlich aus der eigenen Produktion vom Irlenhof – werden als Grillwurst im Brötchen oder als leckere Currywurst geboten.

Der Kürbis steht an beiden Tagen jedenfalls voll und ganz im Fokus des Festes. Überall auf dem Hof werden die Kürbisse als Deko platziert. Felix Stücher hat in diesem Jahr mehrere Heuballen aufgeschichtet und auch dort zusammen mit seinen fleißigen Helfern alles schön hergerichtet. Viele Kürbisse werden auch wieder beim Kürbisschnitzen in schaurig schöne Halloween-Deko umgestaltet.

Das Programm

Für die Kinder wird es ein buntes Programm geben. Alle Tiere auf dem Hof gilt es hautnah zu erleben. Unter anderem auch bei geführten Stallbesichtigungen. Der Imkerverein Ferndorf gibt hilfreiche Infos rund um die kleinen summenden Tierchen. Ponyreiten, geführtes Bogenschießen und Vogelhäuser und Insektenhotels bauen und vieles mehr wird die Kinder an den beiden Tagen zum kreativen Austoben geboten. Körperlich austoben können sich die Kids auf der großen Strohhüpfburg.

Für die Erwachsenen gibt es neben den Leckereien und frischem Krombacher vom Fass und erlesene Weine handgemachte Musik. Am Samstagabend spielen von 18 bis 21 Uhr die Countryband „White Hawk“ sowie im Anschluss bis Mitternacht Handmade. Hier wird Rock vom Feinsten versprochen. Der Sonntag startet musikalisch um 11.30 Uhr mit Blasmusik vom Müsener Blasorchester und dem Spielmannszug Littfeld-Müsen.

