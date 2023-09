Kreuztal: Auch die CDU wechselt ihre Fraktionsspitze aus

Kreuztal. Nach der SPD nun auch die CDU: Zur Halbzeit der Wahlperiode wechselt die Fraktion ihre Führung aus.

Seit 2014 führte der 65-jährige Stendenbacher Arne Siebel, der beruflich als Prokurist und Betriebsleiter arbeitet, die Ratsfraktion der CDU in Kreuztal. Auf der turnusmäßig angesetzten Wahl des Fraktionsvorstandes zur Hälfte der laufenden Wahlperiode entschied sich der langjährige Fraktionssprecher, den Generationenwechsel einzuleiten und nicht erneut für das Amt zu kandidieren, berichtet die CDU.

Arne Siebel tritt nicht wieder an

„Seit über zwei Jahrzehnten vertrete ich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Mir war und ist es immer ein besonderes Anliegen gewesen, aus meinem breit gefächerten beruflichen und ehrenamtlichen Erfahrungsschatz für Kreuztal und unsere Region eine verlässliche und sachorientierte kommunale Politik zu betreiben.“, so Arne Siebel, der neben seiner kommunalpolitischen Tätigkeit auch in mehreren Vereinen wie dem TV Eichen, der Waldgenossenschaft Stendenbach sowie regionalen und überregionalen forstlichen Zusammenschlüssen und der Stiftung der evangelischen Kirchengemeinde Krombach engagiert ist. „Wenn man so lange wie ich ehrenamtlich aktiv ist und schon vieles erlebt hat, der weiß, wie wichtig es ist, frühzeitig auch Nachfolgeregelungen zu moderieren und zu initiieren. Die CDU-Fraktion ist nun bereit für einen Generationswechsel“, so Siebel, der seiner Fraktion die Wahl seines langjährigen Stellvertreters, Philipp Krause, vorschlug.

Weitere Aufgabe für Philipp Krause

Philipp Krause, der aktuell auch den Stadtverband leitet und im Frühjahr 2023 zum stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden gewählt wurde, wird durch das einstimmig ausgefallene Votum zukünftig die Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden übernehmen. Philipp Krause ist 39 Jahre alt, verheiratet und Vater zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Von Beruf aus ist er Lehrer an einem Olper Gymnasium für die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften. Seit 2009 ist er Mitglied im Rat der Stadt Kreuztal und hier vor allem als schulpolitischer Sprecher sowie als Vorsitzender des Sportausschusses tätig. „Ich bedanke mich bei Arne Siebel im Namen der gesamten Fraktion für seine Verdienste und seine Arbeit in der Funktion des Fraktionssprechers. Es ist mir eine Freude zukünftig diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. Wir wollen Kreuztal in jeglicher Hinsicht voranbringen.“ Angesichts der weltweiten Herausforderungen würden die Handlungsspielräume jedoch – gerade finanziell – enger. Zeitgleich kommen zahlreiche kostenintensive Baumaßnahmen auf die Stadt zu. Es gilt Prioritäten zu setzen, kreativ zu werden und neue Wege zu gehen, um Kreuztal positiv zu gestalten“, so Krause.

Auch die SPD hat gewechselt

Die Funktion des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden nimmt zukünftig Arne Siebel wahr, der somit weiter im geschäftsführenden Vorstand vertreten sein wird. Bestätigt wurde Jutta Jeschke als Fraktionsgeschäftsführerin ebenso wie Harald Görnig und Marion Kleis, die mit der Schriftführung betraut wurden und den Fraktionsvorstand komplettieren.

Erst vor wenigen Wochen hatte die SPD-Ratsfraktion ebenfalls einen Generationswechsel vorgenommen. Dort übernahm Michael Kolodzig von Jochen Schreiber, der ebenfalls – wie Arne Siebel bei der CDU – als Fraktionsvize weitermacht.

