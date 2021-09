Kreuztal: Auch in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt

Kreuztal. Die Stadt Kreuztal sagt den „Lichterglanz“ in Dreslers Park wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr ab,

„Lichterglanz im Park“ pausiert auch 2021.. Die Stadt Kreuztal hat am Freitag den Weihnachtsmarkt in Dreslers Park abgesagt. „Wir bedauern das sehr, sehen aber leider auch in diesem Jahr keine Möglichkeit, die Großveranstaltung unter den gegebenen Pandemiebedingungen in der bewährten Form durchzuführen“, begründen Bürgermeister Walter Kiß und Kulturamtsleiter Holger Glasmachers die Entscheidung. „Wir wollen nicht riskieren, dass die Standbetreiber jetzt aufwendige Vorbereitungen treffen, die dann möglicherweise aufgrund einer kurzfristigen Absage vergebens waren.“

Dreslers Park wird aber wie schon in 2020 in ein buntes Lichtermeer verwandelt und soll so zumindest für gemütliche Spaziergänge einen weihnachtlichen Rahmen bieten.

