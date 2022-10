Die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Hüttentalstraße in Kreuztal-Buschhütten, bei dem ein 28-jähriger Opel-Corsa-Fahrer verletzt wurde, muss die Polizei noch klären.

Unfall Kreuztal: Auf der regennassen HTS in die Leitplanke geprallt

Buschhütten. Ein 28-Jähriger hat am Freitagnachmittag auf der HTS zwischen Buschhütten und Kreuztal die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Die Ursache für den Verkehrsunfall auf der Hüttentalstraße in Kreuztal-Buschhütten, bei dem ein 28-jähriger Opel-Corsa-Fahrer verletzt wurde, muss die Polizei noch klären. Der Fahrer war in Richtung Kreuztal unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn hatte er zwischen den Anschlussstellen Buschhütten und Kreuztal die Kontrolle über sein Auto verloren und war rechts in die Leitplanke eingeschlagen. Daraufhin dreht sich der Wagen und kam einige Meter weiter entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der 28-Jährige leicht.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Fahrer kommt ins Krankenhaus

Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Kontrolle mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr, die ebenfalls auf die HTS gerufen worden war, stellte vor Ort den Brandschutz sicher und klemmte die Autobatterie ab. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland