Kreuztal: Aufregung im Rauchwolke –Alarm führt ins Nichts

Großeinsatz in Kreuztal: Auch in der Bahnhofstraße entdeckt die Feuerwehr kein Feuer.

Kreuztal Mit großem Aufgebot sind Feuerwehr und Rettungsdienst am Samstag in der Kreuztaler Stadtmitte unterwegs.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei haben am Samstagmittag auf der Siegener Straße gegenüber dem Kreuztaler Rathaus für Aufsehen gesorgt. Die Polizei sperrte die Straße zwischen der alten Hauptkreuzung und dem Bahnübergang komplett ab.

„Feuer 4 - Rauchentwicklung in Gebäude“ lautete die Einsatzmeldung gegen 12.30 und rief die Einsatzkräfte zuerst zu einem vermeintlichen Brand im Wohnheim des Sozialwerks St. Georg an der Siegener Straße. Unter Atemschutz gingen die Kräfte der Feuerwehr zur Erkundung vor, konnten jedoch keine Rauchentwicklung ausfindig machen. Also wurde der Anrufer, der bei der Leitstelle den Notruf abgesetzt hatte, noch einmal um weitere Informationen gebeten.

Dabei stellte sich heraus, dass die Einsatzstelle wohl an der Bahnhofstraße liegen sollte. Um aufgrund der dort gemeldeten Anzahl an Personen ließ die Kreisleitstelle das Alarmstichwort auf ManV 1 („Massenanfall von Verletzten“) erhöhen. Mit der Folge, dass noch mehr Rettungswagen und weitere Fachkräfte des Rettungsdienstes sich auf den Weg nach Kreuztal machten. Alle anderen Fahrzeuge wurden im weiteren Verlauf in die Bahnhofstraße geschickt. Die Drehleiter wurde nun vor dem einstigen Standesamtsgebäude vor dem Kreuztaler Bahnhof in Stellung gebracht. Über den Korb der Drehleiter wurde nun der Bereich in Augenschein genommen, wo der Melder die Rauchentwicklung gesehen habe. Jedoch auch hier fanden die Einsatzkräfte nichts.

Wie Jan Kleine als Leiter der Kreuztaler Feuerwehr gegenüber der Westfalenpost erklärte, sei möglicherweise die gesehene Rauchwolke durch eine Heizungsanlage entstanden. Somit konnte die Feuerwehr nach kurzer Suche auch hier den Einsatz abbrechen und zurück zum Feuerwehrgerätehaus fahren.

