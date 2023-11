Kreuztal: Aus der Kurve geraten – Kollision auf der B 517

Burgholdinghausen Ein Ford kommt von der Rahrbacher Höhe herunter und schafft die Kurve nicht. Er kollidiert mit einem entgegenkommenden Wagen.

Sachschaden von mindestens 20.000 Euro und eine kurzzeitige Vollsperrung der B 517 waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in Burgholdinghausen. Wie die Polizei erklärte, war ein älterer Mann mit einem Ford Kuga von der Rahrbacher Höhe in Richtung Kreuztal-Littfeld gefahren.

Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve zu weit in gegen Gegenverkehr und touchierte zunächst einen VW Golf mit dem Seitenspiegel. Anschließend prallte der Ford in das Heck des Golfs und beschädigte diesen erheblich. Umherfliegend Fahrzeugteile sorgten am Ende noch für einen Schaden an einem weiteren Auto. Alle Fahrer blieben unverletzt, wie die Polizei auf Nachfrage erklärte. Der Ford und der Golf mussten abgeschleppt werden.

