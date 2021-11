Kreuztal: Ausbau der B508 in Kredenbach ist fast beendet

Kreuztal. Bald ist der Ausbau der B508 in Kredenbach beendet, das teilt Straßen NRW mit. Der Landesbetrieb kündigt aber vorher noch eine Vollsperrung an.

Der aktuelle Ausbau-Abschnitt der B508 in Kredenbach befindet sich kurz vor dem Abschluss. Es ist noch eine Vollsperrung zwischen den Einmündungen „Kellershain“ und „In der Aspe“ notwendig, wo die finale Asphaltdeckschicht aufgebacht werden muss. Das teilt Straßen NRW mit.

Wenn die Witterungsverhältnisse es zulassen, wird die Vollsperrung am Freitag, 12. November, ab 18 Uhr eingerichtet und am Montagmorgen, 15. November, ab 4 Uhr wieder freigegeben, heißt es in einer Mitteilung des Landesbetriebs. Die Straßen „Kellershain“ und „Altlohe“ bleiben weiterhin befahrbar. Es wird eine weiträumige Umleitung über Unglinghausen - Eckmannshausen (L729) und Herzhausen - Allenbach (L728) ausgeschildert. Das Einkaufszentrum in Kredenbach bleibt über „Kellershain“ erreichbar.

B508 in Kreuztal-Kredenbach: Asphaltarbeiten stehen noch aus

Innerhalb der darauf folgenden Woche finden anschließend noch Restarbeiten statt – dazu zählen Asphaltarbeiten der Anschlussbereiche und Zufahrten, die auf die Höhe der neuen Asphaltdeckschicht gebracht werden. Die Bankette und Mulden in den Nebenflächen werden aufgeräumt, dann gilt die Baumaßnahme als abgeschlossen.

Im Zuge der Baumaßnahme hat die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen den gesamten Fahrbahnoberbau saniert und einen beidseitigen Radweg neu angelegt. Parallel hat die Stadt Kreuztal die Bushaltestellen und Straßenbeleuchtung erneuert. Ebenso haben mehrere Versorgungsträger Leitungen verlegt und der Wasserverband Siegen-Wittgenstein eine neue Wassertransportleitung gebaut.

