Kreuztal: Aussichten für neue Bahnstation immer schlechter

Buschhütten. Seit fast zehn Jahren steht die Wiedereröffnung des Haltepunktes Buschhütten auf der Agenda. Noch nie waren die Aussichten schlechter als heute.

Schlechter denn je sind die Aussichten für die Wiedereröffnung eines Bahnhaltepunktes in Kreuztal-Buschhütten. Der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) will nun alle 88 vorgeschlagenen Stationen neu bewerten lassen. Dabei sollen die mögliche Zahl neuer Fahrgäste und die Investitionskosten ermittelt und in eine Rangfolge gebracht werden. Weitere Kriterien sollen die Bedeutung des Haltepunkts für Freizeit, Tourismus und Veranstaltungen sein. Auch die Arbeitsplätze im Umfeld spielen eine Rolle, ebenso die Existenz einer Hochschule, weil, so der NWL, die Studierenden „eine nicht unerhebliche Nachfrage stellen können“.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Kostenschätzung zuletzt bei sieben Millionen Euro

2015, als noch der Siegener Zweckverband ZWS zuständig war, hatte die DB Interesse gezeigt. Favorit war damals Niederdielfen, an zweiter Stelle stand Buschhütten, danach Kreuztal-Ost. Von der Wiedereröffnung des 1993 geschlossenen Bahnhofs in Niederdielfen verspricht sich der ZWS einen ähnlichen Aufschwung bei den Fahrgastzahlen wie in Rudersdorf; die Station könnte dank der Busanbindung ein Bahnhof für den Kernort Wilnsdorf werden, der über die Bahn einen schnelleren Anschluss nach Siegen bekäme. In Buschhütten ist der bis 1979 genutzte Bahnsteig noch vorhanden ist; er liegt an dem Geh- und Radweg, der die Bottenbacher Straße über eine Rampe mit der HTS-Überführung an der Anschlussstelle Buschhütten verbindet. Wegen der dichten Zugfolge kommt Buschhütten aber nur als Haltepunkt für die Ruhr-Sieg-Bahn, nicht für die Rothaarbahn in Frage. 672 Ein- und Aussteiger hat die Potenzialanalyse für Buschhütten, 398 für Niederdielfen errechnet.

2019 meldete der NWL Buschhütten als eine von vier Stationen für eine DB-„Stationsoffensive“. Mit damals geschätzten Kosten von sieben Millionen Euro war Buschhütten das teuerste Vorhaben. Oberleitungsmasten und Oberleitung müssen umgebaut, drei Bahnübergänge angepasst, möglicherweise auch ein ein vierter Bahnübergang noch umgebaut werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland