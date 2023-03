Kreuztal: Auto bremst – Moped fährt ungebremst auf

Bei einem Verkehrsunfall auf der Siegener Straße in Buschhütten wird ein 29-jähriger Mopedfahrer verletzt.

Buschhütten. Ein 29-jähriger Mopedfahrer wird auf der Siegener Straße in Buschhütten verletzt. Er hatte das Bremsmanöver eines Autos zu spät bemerkt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Mopedfahrer kam es am späten Freitagvormittag auf der Siegener Straße in Buschhütten. Ein 40-Jähriger, der hier mit seinem Auto in Richtung Geisweid unterwegs war, hatte verkehrsbedingt anhalten müssen. Das bemerkte der 29-jährige Mopedfahrer zu spät.

Der junge Mann fuhr ungebremst auf den stehenden Pkw auf, kam zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

