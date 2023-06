In Eichen macht sich ein Transporter selbstständig und kracht in eine Hauswand

Eichen. Während er ein Paket zustellt, rollt sein Fahrzeug den Berg hinunter: Die führerlose Fahrt endet abrupt an einem Haus, der Schaden ist beachtlich

Verletzt wurde niemand, aber es gab größeren Sachschaden: Ein auf der Juliusstraße in Eichen abgestellter Transporter hat sich am Freitagnachmittag selbstständig gemacht und ist in eine Hauswand gekracht.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 43-jähriger Fahrer eines Paketdienstleisters gegen 16 Uhr an der abschüssigen Straße ein Paket zugestellt, als der Sprinter aus noch ungeklärter Ursache ins Rollen kam und den Berg hinunterfuhr. Erst prallte er gegen einen Grenzstein am Straßenrand, die Fahrt endete abrupt an iner Hauswand, die dabei stark beschädigt wurde. Am Fahrzeug liefen nach der Kollision Betriebsstoffe aus.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Autobatterie ab und kümmerte sich ums Abbinden der Betriebsstoffe. Der nicht mehr fahrbereite Wagen wurde gegen weiteres Wegrollen gesichert und von einem Abschleppunternehmen geborgen.

