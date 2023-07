Kreuztal: Auto schleudert gegen Baum – Passanten helfen

Osthelden. Auf regennasser Fahrbahn verliert ein 26-Jähriger in Kreuztal die Kontrolle über seinen Wagen. Ersthelfer kümmern sich um den Mann.

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Wenden ist am Montagmorgen, 31. Juli, bei einem Verkehrsunfall in Osthelden leicht verletzt worden.

Er fuhr gegen 8.50 Uhr mit seinem Ford Fiesta von Girkhausen in Richtung Osthelden und kam ausgangs einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn, fuhr eine Böschung hinauf und prallte mit der Fahrertür gegen einen Baum am Straßenrand. Danach kippte das Auto auf die Seite und blieb liegen. Der Fahrer konnte eigenständig aus dem Fahrzeug klettern und wurde von Ersthelfern betreut.

Wendener in Siegener Krankenhaus gebracht

Mit einem Rettungswagen wurde der Wendener zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Osthelden und Fellinghausen stellten den Brandschutz sicher und bauten eine Straßensperrung auf. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeiführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Foto: Kai Osthoff

