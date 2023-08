Kreuztal: Autofahrer übersieht Motorrad – Notarzt rückt aus

Ein Auto rammt in Krombach ein Motorrad. Dessen Fahrer stürzt und zieht sich Verletzungen zu.

Krombach. Ein Autofahrer will in Kreuztal-Krombach abbiegen, bemerkt dabei aber ein Motorrad zu spät. Es kommt zum Zusammenstoß. Ein Mensch wird verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße in Kreuztal-Krombach ist am Samstag gegen 12.10 Uhr ein 57-jähriger Motorradfahrer nach Angaben der Polizei leicht verletzt worden. Er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst und einem Notarzt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gefahren.

Nach erstem Kenntnisstand war der Motorradfahrer in Richtung Kreuztal unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle wollte ein 59-jähriger Auto-Fahrer von deren Gelände nach links in Richtung Krombacher Ortsmitte fahren. Dabei übersah er das Motorrad, es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Während des Einsatzes war die Hagener Straße gesperrt. Der Verkehr wurde über die Straße Auf der Aue umgeleitet. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen abgeholt.

