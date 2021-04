Feuerwehreinsatz Kreuztal: Badewanne in leerer Wohnung läuft über

Kreuztal. Wassereinbruch in mehreren Wohnungen in der Kreuztaler Fritz-Erler-Siedlung wegen eines geöffneten Wasserhahns in leerstehender Mietwohnung.

Der geöffnete Wasserhahn einer Badewanne in einer leerstehenden Wohnung in der Fritz-Erler-Siedlung sorgte am Samstagabend, 24. April. für einen Wasserschaden, der den Einsatz der Kreuztaler Feuerwehr erforderlich machte.

Die war gegen 22.20 Uhr gerufen worden, um im Haus Danziger Straße 1 eine Wohnung im 5. Obergeschoss zu öffnen. Die Badewanne, in die das Wasser aus unbekannten Gründen unbeobachtet hineinlief, war zwar nicht übergelaufen, aber das Wasser hatte sich laut Feuerwehr einen Weg jenseits der Abwasserleitung gesucht: Mehrere Wohnungen in den darunterliegenden Etagen waren von Wassereinbruch betroffen. Außerdem tröpfelte es bereits über die Außenfassade des Gebäudes bis ins Erdgeschoss.

Feuerwehr Kreuztal verschafft sich Überblick über Schadensausmaß

Nachdem die Feuerwehr den geöffneten Hahn geschlossen hatte, machte sie sich an weitere Kontrollen im Haus, um das Ausmaß des Wasserschadens zu überblicken. Außerdem war ein Fachunternehmer vor Ort. Die Feuerwehr setzte in der leeren Wohnung einen Wassersauger ein, um den Boden der Wohnung größtenteils trocken zu bekommen.

