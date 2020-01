Fachleute dichten das Leck in der Gasleitung ab.

Ferndorf. Bei Bauarbeiten im Kreuztaler Stadtteil Ferndorf ist eine Gasleitung beschädigt worden. Arbeiter reagierten schnell und verhinderten Schlimmeres.

Kreuztal: Bagger beschädigt Leitung – Gas strömt aus

Ausströmendes Gas im Kreuztaler Ortsteil Ferndorf hat am Mittag für einen Einsatz der Feuerwehren aus Kredenbach, Ferndorf und der Drehleiter aus Kreuztal an der Baustelle an der Marburger Straße gesorgt.

Bei Baggerarbeiten hatte ein Arbeiter der Tiefbaufirma mit der Baggerschaufel den Gasanschluss eines Hauses erwischt.

Unternehmen flickt Leck in Kreuztaler Gasleitung

Sofort hatten seine Kollegen die Kunststoffleitung zusammengedrückt und abgedichtet. Die Feuerwehr, die mit rund 15 Einsatzkräften angerückt war, sperrte die Einsatzstelle ab und nahm Messungen vor. Mitarbeiter des zuständigen Versorgungsunternehmen reparierten das Leck in der Gasleitung.

Nach gut einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr wieder beendet.

