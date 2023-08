Kreuztal: Bagger trifft Kabel – Ferndorf ohne Strom

An der B-508-Baustelle in Kredenbach trifft ein Bagger auf ein Stromkabel.

Ferndorf. An der B-508-Baustelle in Kredenbach trifft ein Bagger auf ein Stromkabel. Für eine Weile gehen in Ferndorf und Kredenbach die Lichter aus.

Ein defektes Stromkabel bei Erdarbeiten an der Marburger Straße in Kreuztal-Kredenbach hat am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Teilen von Ferndorf und Kredenbach für Stromausfall gesorgt. Lichter gingen aus, PC-Bildschirme wurden plötzlich schwarz und in einer nahe der Baustelle gelegenen Zahnarztpraxis drehten sich keine Bohrer mehr. Der Grund war schnell gefunden, wie ein Sprecher von RWE-Westnetz gegenüber dieser Zeitung erklärte. Ein von einem Bagger zerrissenes Erdkabel war die Ursache für den Stromausfall. Noch konkreter konnte der Baggerfahrer die Situation schildern, die er selbst erlebt hatte. „Ich wollte gerade eine dicke Wurzel aus der Erde ziehen, da raucht es plötzlich einige Meter weiter. Dann ein wenig Funken und einen lauten Knall.“

So wie es vor Ort aussah, war die Wurzel oberhalb des Stromkabels mit gepackt worden und dadurch durch die Spannung plötzlich gerissen. Kurz danach war ein Team von Westnetz bereits damit beschäftigt, in einem Trafohäuschen das Stromnetz umzustellen, damit die Bürger wieder Strom bekommten konnten.. Gegen 15.15 Uhr funktionierte wieder die Ampelschaltung, in der Zahnarztpraxis lief wieder alles rund. Im weiteren Verlauf wurde das defekte Stromkabel repariert.

