Kreuztal: Bei Georg kümmert sich die Firma um den Arzttermin

Buschhütten Die „Kümmerkarte“ gibt es schon eine ganze Weile. Jetzt sind die Experten auch für die Rentner da, wenn sie Beratung oder einen Pflegeplatz brauchen.

Gesundheitsförderung ist in vielen Unternehmen Thema. Der Kreuztaler Maschinenbauer Georg hatte mit seinem Gesundheitsbeirat im Mai 2014 eine neue Idee: Zusammen mit einem Tochterunternehmen der Diakonie Südwestfalen, der „iGuS – Gesund im Beruf“, richteten die Kreuztaler eine Fachservice-Hotline für die Mitarbeiter und deren Familien ein, um diese bei vielfältigen sozialen und gesundheitlichen Schwierigkeiten zu unterstützen. Zur Familie gehören dabei auch Geschwister und Großeltern oder je nach dem Alter der Mitarbeiter die Enkel.

„Es ging uns dabei nicht um Marketing, sondern um Wertschätzung für unsere Mitarbeiter, die sich über viele Jahre engagieren und oft die Kohlen aus dem Feuer holen“, erklärt Personalchef Thomas Kleb. Nicht nur berufliche, sondern auch private Sorgen auf das Wohlbefinden und die Arbeitsleistung aus. Georg will hier eine schnelle und fundierte Hilfestellung geben. Und genau die bietet die iGus-Gesund im Beruf GmbH.

Kümmerer hängen sich in die langen Warteschleifen

Die Idee der Gesundheitshotline wird jetzt weitergedacht. Als erstes Unternehmen in Südwestfalen hat sich das Familienunternehmen aus Buschhütten entschlossen, ab sofort die „Kümmerkarte“ anzubieten, eine Servicekarte für die Mitarbeiter, die ab diesem Jahr in Ruhestand gehen. Diese können damit auf die gleichen Dienste und Leistungen wie Angestellte zugreifen.

Das Konzept der Gesundheitshotline und der „Kümmerkarte“ wurde zum Vorbild für viele Unternehmen in Südwestfalen. Verantwortlich dafür sind Geschäftsführer Sebastian Schreiber und sein zehnköpfiges Team. Sie kümmern sich bei iGuS um die Organisation des Angebots, übernehmen zum Beispiel die Suche nach passenden Fachärzten vor Ort oder hängen sich für die Kunden in die langen Warteschleifen bei Ärzten und Institutionen. Durch den engen, beinahe täglichen Kontakt mit Ärzten kann dadurch deutlich schneller auf freie Slots in den Praxen zugegriffen oder die richtige Information weitergegeben werden. Die Wartezeit auf ein MRT oder andere Untersuchungen können so oft deutlich verkürzt werden.

Von der Suchtprävention bis zum Pflegeplatz

Gefragt sind dabei nicht nur Fachärzte. Oft sind es auch besondere Lebensereignisse, die einen Sozialdienst oder eine Kurzzeitpflegemöglichkeit für Angehörige nötig machen. „Es gibt viele familiäre Probleme, wo wir den schnellen und passenden Zugang zu Beratern, Ärzten, professioneller Pflege und Betreuern herstellen können. Pflegeplätze, Suchtprävention, Schuldnerberatungen - die an uns gestellten Aufgaben sind vielschichtig“, erklärt Schreiber. Neben der persönlichen Servicenummer ist der Dienst auch per Mail oder App für die Mitarbeiter verfügbar. „Die langjährige enge Zusammenarbeit mit iGuS ist sehr vertrauensvoll und kreativ“, beschreibt Thomas Kleb das Verhältnis zur Diakonie.

