Kreuztal: Beim Überholen von Quad gefallen und verletzt

Buschhütten. Das Überholmanöver eines Quads in Kreuztal misslingt. Der Fahrer stürzt, wird verletzt, wartet kurz, springt dann auf das Fahrzeug und haut ab.

Ein 22-jähriger Quadfahrer hat am Mittwochabend, 27. September, einen Verkehrsunfall in Kreuztal verursacht und ist danach von der Unfallstelle geflüchtet.

Laut Polizeiangaben erschien am späten Mittwochabend ein 28-Jähriger Mann auf Wache in Kreuztal und gab an, Zeuge einer Unfallflucht geworden zu sein. Er sei gegen 23 Uhr auf der Siegener Straße in Höhe einer Tankstelle von einem Quadfahrer überholt worden. Nach dem Überholvorgang sei das Quad ins Schleudern geraten. Der Fahrer soll zu Boden gefallen und das Quad gegen ein Schild geprallt sein.

Laut Polizei Kreuztal ist Fahrer sichtbar verletzt

Der sichtbar verletzte Fahrer soll nach Angaben des Zeugen kurz gewartet haben. Anschließend sei er wieder auf sein grünes Quad gestiegen und sei davongefahren. Der Polizei gelang es, den Unfallverursacher ausfindig zu machen. Es handelt sich um einen 22-jährigen Mann aus Siegen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht.

