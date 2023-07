Kreuztal bekommt mehr Geld für Neue Mitte Buschhütten

Buschhütten. Die Baukosten explodieren auch hier – 2,5 Millionen Euro wird der Dorfplatz Buschhütten nun kosten. Das Land legt bei den Fördermitteln nach.

Die Gestaltung der Neuen Ortsmitte Buschhütten wird teurer als bei den Planungen im Jahr 2020 veranschlagt. Um den gestiegenen Kosten zu begegnen, hat die Stadt Kreuztal ergänzende Fördermittel beantragt und erhält nun den positiven Bescheid: Weitere rund 187.000 Euro fließen zusätzlich zu den bereits bewilligten 1,7 Millionen Euro Fördermitteln in das Projekt im Herzen von Buschhütten. Die Gesamtkosten liegen nach Preisanpassung bei insgesamt rund 2,5 Millionen Euro.

Regierungspräsident zu Gast in Kreuztal

Regierungspräsident Heinrich Böckelühr hat den Änderungsbescheid bei einem Besuch in Kreuztal jetzt persönlich an Bürgermeister Walter Kiß übergeben. „Die Preisexplosionen im Bausektor wirken sich leider aktuell auf sämtliche Bauprojekte aus. Umso wichtiger ist es, dass die Kommunen bei geförderten Projekten Unterstützung erfahren“, so Bürgermeister Walter Kiß. Regierungspräsident Heinrich Böckelühr betonte: „Ich freue mich, dass wir als Land Kreuztal mit dieser erneuten Förderung helfen, die für die Stadtgesellschaft so wichtige Maßnahme erfolgreich abzuschließen.“

Dorfplatz mit Baumhain, Wasserspiel und Boulderwand

Auf dem Gelände des weitgehend ungenutzten Sportplatzes in zentraler Lage von Buschhütten soll der neue Dorfmittelpunkt entstehen. Bereits 2017 wurden erste Ideen zur Gestaltung dieses Areals im Rahmen des „Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes“ formuliert: Ziel war und ist es, einen attraktiven Treffpunkt mit Aufenthaltsflächen für alle Generationen im Quartier zu schaffen, angrenzend an ein ebenfalls neu geplantes Wohnquartier. Zentrales Element des neuen Dorfplatzes ist ein Baumhain, der als natürlicher Schattenspender attraktive Aufenthaltsflächen mit Sitzgelegenheiten bietet. Ein Wasserspiel bildet einen Anziehungspunkt. Die großzügige Fläche mit Stufen und barrierefreier Rampenanlage zur Turn- und Festhalle schafft Raum für unterschiedliche Veranstaltungen; nicht zuletzt auch für den beliebten alljährlichen Triathlon.

Unter anderem durch Einbeziehung des ungenutzten vierten Tennisplatzes des angrenzenden Vereins sollen eine neue Kleinsportanlage mit 75-m-Laufbahn und Sprunggrube sowie ein Streetballfeld errichtet werden. Im Innenhof der Turn- und Festhalle entsteht zudem eine Boulderwand.

Gießpfannenplatz mit Baumstamm-Mikado

Ein Rasenhügel und eine Picknickwiese sollen für eine lockere Grünflächengestaltung sorgen. Geschwungene Spazierwege laden zum Schlendern ein. Neben der neuen Dorfplatzgestaltung erhält auch der Gießpfannenplatz an der Ecke Alte Schulstraße eine funktionale Neugestaltung: Mit Sitz- und Spielmöglichkeiten bestehend aus einem Baumstamm-Mikado und zusätzlichen Ruhebänken soll der Platz zu einem attraktiven Aufenthaltsort aufgewertet werde.

