Kreuztal: Betrunken und zu schnell – dann hat’s gekracht

Buschhütten. Ein Verletzter, drei beschädigte Autos. Der Entschluss eines 31-Jährigen, sich hinters Steuer zu klemmen, war alles andere als eine gute Idee.

Am Sonntagabend, 11. Juni, hat ein 31-jähriger Pkw-Fahrer in der Straße Auf dem Damm im Kreuztaler Stadtteil Buschhütten für hohen Sachschaden gesorgt. Er selber verletzte sich bei dem Unfall und stand zudem unter Alkoholeinfluss.

Gegen 18 Uhr war der 31-Jährige in Fahrtrichtung Buschhüttener Straße unterwegs, teilt die Polizei am Montag mit. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto. Anschließend fuhr er mit seinem Wagen auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der geparkte Pkw gegen einen weiteren abgestellten Wagen. Letztlich dürfte der Sachschaden mindestens 26.000 Euro betragen, so die Beamten weiter.

31-Jähriger begleitet Kreuztaler Polizisten zur Wache

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 31-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Zudem besteht aufgrund von Zeugenaussagen der Verdacht, dass der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kollision verletzte sich der Unfallfahrer leicht. Der 31-Jährige musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein blieb ebenfalls bei der Polizei. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

