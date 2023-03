Kreuztal: Betrunken Unfall gebaut und Polizisten beleidigt

Kreuztal. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht, die Polizei traf ihn dann zu Hause an.

Leicht verletzt wurde ein 22-jähriger Autofahrer bei einem Unfall, der am Samstagabend gegen 21.40 Uhr auf der Hagener Straße passiert ist. Er wollte von der Hagener Straße in die Höhbergstraße abbiegen, als ein 32-Jähriger mit seinem Wagen aus der Höhbergstraße nach links in die Hagener Straße einbog. Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurde der 22-Jährige leicht verletzt.

Fahrer begeht Unfallflucht

Bevor die Polizei an der Unfallstelle eintraf, setzte sich der 32-jährige in seinen Wagen und fuhr davon. Allerdings war das Kennzeichen des Unfallflüchtigen bekannt. So trafen die Beamten aus Kreuztal den 32-Jährigen später zu Hause an. Schnell war klar, dass er Alkohol getrunken hatte. Dem Mann sollte eine Blutprobe entnommen werden. Dagegen wehrte er sich und beleidigte die Polizisten. Er wurde zur Polizeiwache Kreuztal gebracht und dort die Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro.

