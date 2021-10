Beamte der Polizeiwache Kreuztal stoppen in Ferndorf einen 40-Jährigen, der zu schnell und in Schlangenlinien fährt. (Symbolbild)

In Schlangenlinien

In Schlangenlinien Kreuztal: Betrunkener Autofahrer rast nachts durch Ferndorf

Ferndorf. In Ferndorf ist ein Mann zu schnell mit dem Auto unterwegs und fährt Schlangenlinien. Einen Führerschein hat er nicht – aber zu viel getrunken.

Zu schnell und in Schlangenlinien fuhr ein Auto in der Nacht zu Sonntag kurz nach 1 Uhr über die Marburger Straße in Ferndorf. Das machte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Kreuztal aufmerksam.

Nachdem die Beamten den Wagen gestoppt hatten, offenbarte der Fahrer, dass er keinen Führerschein besitze. Außerdem war er „deutlich alkoholisiert“, wie es im Polizeibericht heißt. Er wurde zur Wache in Kreuztal gebracht, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Außerdem muss er sich mit einem Strafverfahren wegen „Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ und „Trunkenheit im Verkehr“ auseinandersetzen.

