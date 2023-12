Kreuztal: Betrunkener fährt mit demoliertem Pkw über die HTS

Buschhütten Obwohl die Batterie schon aus dem Auto herausgerissen ist, fährt der Mann noch drei Kilometer weiter bis Buschhütten.

Unverletzt hat der betrunkene 31-jährige Fahrer eines VW Golf am Morgen des zweiten Feiertags einen Unfall auf der HTS überstanden. Gegen 8 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei auf die HTS zwischen Geisweid und Buschhütten gerufen.

Aufgrund seines enormen Alkoholkonsums war der Fahrer mit seinem Wagen in die rechte Schutzplanke geprallt, wobei der Pkw erheblich beschädigt wurde. Bei dem Aufprall wurde die Fahrzeugbatterie aus der Halterung abgerissen, Öl und Benzin liefen aus. Dennoch fuhr der Mann weiter und nahm nach drei Kilometern die Ausfahrt Buschhütten. Dort kollidierte er noch mit einem Verkehrsschild, bevor das Fahrzeug auf einer Verkehrsinsel zum Stillstand kam. Aufgrund des Benzin- und Ölverlustes musste die HTS in Fahrtrichtung Buschhütten gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn.

