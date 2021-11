Die Booster-Impfung in Kreuztal ist fünf Monate nach der Zweitimpfung möglich.

Pandemie Kreuztal: Booster-Impfungen gegen Corona in der Flick-Halle

Kreuztal. Das erste Adventswochenende ist in Kreuztal Impfwochenende. Hier steht, wie man zu der Spritze kommt und wo man sich anmelden muss.

Im Rahmen des Engagements für ein Angebot für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen bietet die hausärztliche Kooperationsgemeinschaft Oberes Ferndorftal-Dahlbruch in Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuztal wieder eine große Impfaktion in der Otto-Flick-Halle an.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Dezember, führt das Team um den Ferndorfer Hausarzt Jan Khalil jeweils von 8 bis 18 Uhr Impfungen und Tests durch. Interessenten können sich über die hausärztliche Webseite www.praxis-gute-zeit.de anmelden. Die Impfungen erfolgen nach Terminvergabe. Um Wartezeiten und Schlangenbildung zu vermeiden, wird darum gebeten, pünktlich zum Termin zu erscheinen.

Moderna ab 30 – Boostern nach fünf Monaten

Für die Impfungen steht der mRNA-Stoff Moderna (Spikevax®) zur Verfügung. Gemäß der Stiko-Empfehlung wird dieser Impfstoff für Personen ab 30 Jahren genutzt, die nicht schwanger sind. Personen, die ihren bereits bestehenden Impfschutz mit einer weiteren Impfung auffrischen wollen („Booster-Impfung“), können dies rund fünf Monate nach der zweiten Verabreichung tun. Wer eine Johnson&Johnson-Impfung erhalten hat, kann bereits nach vier Wochen eine Auffrischung in Anspruch nehmen.

Auf dem Parkplatz in der Roonstraße stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog aus Siegen +++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland