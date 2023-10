Feuerwehr und Polizei waren am Dienstagnachmittag (10. Oktober) in Kredenbach im Einsatz (Symbolfoto).

Blaulicht Kreuztal: Brand an Wohnmobil – hoher Sachschaden entstanden

Kredenbach. Die Batterie eines Wohnmobils geriet am Dienstag in Kreuztal in Brand. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Es entstand Sachschaden.

Bei einem Brand in Kredenbach ist am Dienstagnachmittag ein Wohnmobil beschädigt worden. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 17.15 Uhr in die Austraße gerufen. Vor Ort hatte die Batterie eines Wohnmobils gebrannt.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

