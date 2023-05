Kreuztal: Brutaler Raubüberfall – 16-Jähriger beteiligt

Kreuztal. Zwei 31-Jährige werden in Kreuztal angesprochen – wohl nur, um ausgeraubt zu werden. Ein Verdächtiger wird gefasst, ist nun wieder auf freiem Fuß

In der Marburger Straße in Kreuztal ist es in der Nacht auf Samstag, 20. Mai, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, bei der zwei Männer verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen nach sprachen zwei bislang unbekannte Täter zwei 31 Jahre alte Männer an. Nach einem kurzen Gespräch schlugen die Unbekannten unvermittelt auf die beiden Männer ein. Als einer der 31-Jährigen am Boden lag, entwendete einer der Täter die Geldbörse und das Mobiltelefon, so die Polizei. Anschließend flüchteten sie. Zeugenangaben nach sollen zwischenzeitlich bis zu sieben junge Männer an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen seien.

Polizei fasst 16-Jährigen unweit des Tatortes

Laut ersten Ermittlungsergebnissen wurden die beiden 31-Jährigen leicht verletzt. Polizisten trafen einen 16-Jährigen unweit des Tatortes an. Auf diesen traf die Personenbeschreibung zu, die die 31-Jährigen gegenüber den Beamten angaben. Der Junge wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Siegen gebracht. Gegen ihn ermittelt nun das Kreuztaler Kriminalkommissariat wegen des Verdachts des Raubes. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ist der 16-Jährige wegen fehlender Haftgründe aus dem Gewahrsam entlassen worden.

Die Kripo bittet Zeugen, sich unter 02732/909-0 zu melden.

