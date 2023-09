Kreuztal: Brutaler Überfall mit Messer auf zwei Frauen

Die Polizei in Kreuztal bittet um Hinweise zu den beiden Verdächtigen. (Symbolbild)

Kreuztal. Zwei Frauen (70 und 74 Jahre) laufen am Abend durch Kreuztal. Plötzlich werden sie von einem Duo bedroht und angeschrien. Einer hat ein Messer.

Zwei Frauen sind am Montagabend, 18. September, in Kreuztal von Räubern bedroht worden. Letztlich flohen die beiden Täter ohne Beute vom Tatort, berichtet am Dienstag die Polizei.

Gegen 21 Uhr waren eine 70-jährige und eine 74-jährige Frau zu Fuß unweit der Dreifachturnhalle an der Breslauer Straße unterwegs. Auf der Treppenanlage liefen zwei Männer von hinten heran. Einer der beiden schrie die Frauen an und verlangte die Geld und Handys. Dabei soll er die beiden Frauen mit einem Messer bedroht haben. Als die Opfer sagten, dass sie weder Geld noch Handy dabeihätten, mussten sie den Inhalt ihrer Taschen ausschütten. Das durchstöberten die beiden Täter ohne Erfolg. Sie ließen von den beiden Frauen ab und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Fahndung der Kreuztaler Polizei ohne Ergebnis

Die Geschädigten gingen unmittelbar danach zur Polizeiwache nach Kreuztal und zeigten den Vorfall an. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Verdächtiger eins, der mit dem Messer, ist laut Beschreibung auffallend klein, nur etwa 1,65 Meter groß. Er ist dünn, und schmächtig. Bekleidet war er unter anderem mit einem auffallenden lindgrünen Kapuzenpulli und einer dunklen Hose. Vor das Gesicht hatte er sich ein weißes, stramm sitzendes gebunden. Nur die Augen waren frei. Auf dem Kopf hatte er eine Kapuze und gegebenenfalls eine helle Mütze darunter.

Der zweite Verdächtige ist etwa 1,75 Meter groß, kräftig und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze. Zudem war er mit einer schwarzen Hose bekleidet. Vor seinem Mund war ein auffällig blau und rot gemustertes Tuch, vermutlich ein Schal. Beide Personen werden als jünger eingeschätzt, gegebenenfalls Anfang 20. Das Kriminalkommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Auffälligkeiten hoffen die Ermittler auf entsprechende Hinweise.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

