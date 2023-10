Kreuztal: Bürgerstiftung sagt Tombola beim „Lichterglanz“ ab

Lichterglanz im Park: In diesem Jahr wird es auf dem Kreuztaler Weihnachtsmarkt keine Tombola geben,

Kreuztal. Zu viel Aufwand an Zeit und Arbeit: Wenn es 2024 weitergehen soll, müssen sich engagierte Freiwillige melden, sagt die Bürgerstiftung.

Die Bürgerstiftung Kreuztal wird sich in diesem Jahr erstmals nicht mit einer Tombola auf dem Weihnachtsmarkt „Lichterglanz im Park“ beteiligen. „Die Vorbereitungen sind mit einem hohen Zeitaufwand und Arbeitseinsatz für die ehrenamtlichen Gremienmitglieder verbunden“, heißt es zur Begründung in einer Pressemitteilung – verbunden mit dem Aufruf an Interessierte, die Vorbereitungen im nächsten Jahr zu unterstützen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Durch die Einnahmen der Tombola konnten Projekte im Kreuztaler Stadtgebiet gefördert werden. Insgesamt hat die Bürgerstiftung, die 2009 gegründet wurde, fast 80 Projekte mit mehr als 240.000 € unterstützt.

Kontakt: www.buergerstiftung-kreuztal.de.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland