Der Sachschaden nach dem Unfall in Kreuztal ist enorm.

Verkehr Kreuztal: Bus rauscht in Carport – Feuerwehr befreit Fahrer

Eichen. Offenbar verwechselt ein Busfahrer in Kreuztal Gas und Bremse. Das tonnenschwere Fahrzeug verunglückt, 3 Autos werden beschädigt.

Verletzt wurde ein 45-jähriger Busfahrer am Montag, 18. September, gegen 21.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Kreuztal-Eichen.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Bus vor, der von einem Grundstück über einer Mauer gerollt und mit der Front in einen Carport geprallt war. Der Fahrer saß beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch auf dem Fahrersitz der erheblich beschädigten Kabine.

Die Feuerwehr sicherte mit einem Stahlseil den Bus vor weiterem Abrutschen, stellte den Brandschutz sicher und baute eine Rettungsplattform auf. Durch eine Demontage einer Wand hinter dem Fahrersitz konnte der Busfahrer befreit werden und mit Hilfe der Feuerwehr über eine Seitenfenster den Bus über die Rettungsplattform verlassen. Er wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrer will Bus wohl rückwärts in Kreuztaler Halle steuern

Wie die Polizei vor Ort erläuterte, wollte der Busfahrer kurz vor dem Unfall den Linienbus rückwärts in eine Halle an der Hagener Straße einparken. Dabei wurde er nach ersten Erkenntnissen abgelenkt und verwechselte daraufhin vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal. Der Bus schoss nach vorne und kippte. Gebremst wurde das tonnenschwere Fahrzeug schließlich von einem an ein Wohnhaus gebautes Carport aus Holz.

In dem beschädigten Cockpit wurde der Fahrer eingeklemmt. Foto: Kai Osthoff

Neben dem Bus, den drei geparkten Fahrzeugen und dem Carport wurde noch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses sowie die Außenwand der Wagenhalle beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei mindestens 130.000 Euro liegen, so die Polizei. Die Hagener Straße war für die Dauer des Einsatzes an der Unfallstelle komplett gesperrt.

