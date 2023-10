Kreuztal: Busbahnhof Ernsdorf wird 2024 umgebaut

Kreuztal. Der Busbahnhof Ferndorf wird 2024 barrierefrei gemacht. Es wird auch einen überdachten Abstellplatz für Fahrräder geben.

Der Zentrale Busbahnhof, kurz ZOB, in Ernsdorf wird nächstes Jahr umgebaut. Das teilt die Stadt Kreuztal mit. Durch seine Lage am Schulzentrum und nahe der Stadtmitte sei der ZOB ein wichtiger Knotenpunkt für den öffentlichen Personennahverkehr in der Kindelsbergkommune. Jeden Tag nutzen ihn viele Schülerinnen und Schüler, ebenso wie alle anderen, die mit dem Bus unterwegs sind. Für den barrierefreien Umbau dieses wichtigen Halte- und Umsteigepunktes hat die Stadt Kreuztal nun einen Förderbescheid des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) in Höhe von 191.300 € erhalten. Es handelt sich dabei um die maximal mögliche Förderung von 90 Prozent der Gesamtkosten.

Um Menschen mit körperlichen Einschränkungen das Ein- und Aussteigen zu erleichtern, werden im Zuge der Baumaßnahme höhere Buskapsteine eingesetzt. Entlang der Wartezonen und Haltebereiche werden zudem taktile Elemente eingebaut, die es Menschen mit Sehbehinderungen ermöglichen, sich an der Haltestelle zurechtzufinden. Des Weiteren werden die Fahrgastunterstände sowie die Möblierung renoviert und um eine zusätzliche überdachte Abstellfläche für Fahrräder ergänzt. Das WC-Gebäude für Busfahrer wird ersatzlos abgerissen.

26 Haltestellen seit 2017 barrierefrei gemacht

Bürgermeister Walter Kiß: „Um klimafreundliche Mobilität zu ermöglichen, muss der ÖPNV gestärkt werden. Ein wichtiger Teil davon ist es, allen Menschen gleichermaßen einen einfachen Zugang zum Busverkehr zu ermöglichen. Dank der Förderung des NWL konnten wir bereits viele wichtige Haltestellen über das gesamte Stadtgebiet verteilt entsprechend optimieren und mit dem ZOB nun einen besonders wichtigen Umbau beginnen.“ Bereits Ende 2017 hat die Stadt Kreuztal gemeinsam mit dem NWL ein Maßnahmenpaket aufgestellt, nach dem seither insgesamt 26 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden.

Der Beginn des Umbaus des ZOB in Ernsdorf ist für Frühjahr 2024 vorgesehen, mit einer Fertigstellung wird noch im selben Jahr gerechnet.

