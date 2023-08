Kreuztal: Buschhütten hat wieder eine Postfiliale

Buschhütten. Im Lebensmittelgeschäft „Salou’s Dar“ von Hamza Azzaoui an der Siegener Straße 158 finden Buschhüttener Postkunden wieder Beratung.

Die Deutsche Post eröffnet eine neue Filiale im Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäft „Salou’s Dar“ von Hamza Azzaoui an der Siegener Straße 158. Hamza Azzaoui, der in seinem Geschäft neben Lebensmitteln unter anderem auch Deko-Artikel anbieten wird, freut sich über die Zusammenarbeit mit der Deutschen Post: „Wir sind froh, dass wir unseren Kunden auch postalische Dienstleistungen anbieten können, und hoffen natürlich, auch aus diesem Grund möglichst viele Kunden herzlich in unseren Räumlichkeiten willkommen heißen zu dürfen.“

Walter Kiß, Bürgermeister der Stadt Kreuztal, der die Filiale am Eröffnungstag besucht, stellt fest: „Die persönliche Beratung ist für viele nach wie vor unersetzbar, deswegen freue ich mich sehr, dass im zweitgrößten Stadtteil Kreuztals nun wieder ein Filialstandort der Deutschen Post ermöglicht werden konnte.“ Berthold Hoppe, Regionaler Politikbeauftragter NRW der Deutschen Post, unterstreicht die Bedeutung und das Interesse der Post an einer guten Zusammenarbeit mit Filialpartnern und Kommunen: „Wenn Partner, Politik und Post an einem Strang ziehen, dann ist dies gut für die postalische Nahversorgung und natürlich im Interesse der Bürger.“

Pakete ins Geschäft liefern lassen

In der neuen Filiale können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Das Postgeheimnis bleibt gewahrt. Das Team der neuen Filiale wird hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter. Mit der Eröffnung stehen den Kunden kompetente und geschulte Mitarbeiter bei Wünschen und Fragen zu Postdienstleistungen zur Seite. Auf diese Weise wird der gewohnte Service in allen Filialen sichergestellt. Unter www.deutschepost.de/standortfinder gibt es die Möglichkeit, die nächstgelegenen Filialen inklusive Öffnungszeiten zu finden. Auch Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie Standorte von Packstationen und Paketshops sind dort zu ermitteln.

Die Öffnungszeiten der neuen Filiale: Montag bis Freitag 12 bis 18 Uhr Samstag: 9 bis 14 Uhr.

