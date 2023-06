Kreuztal: Chinesischer Investor übernimmt Eisenbau Krämer

Kredenbach. Die Kreuztaler Firma Eisenbau Krämer wurde an einen Investor veräußert. Für die Belegschaft soll sich dadurch kaum etwas ändern. Alle Infos:

Eisenbau Krämer (EBK) ist von einem chinesischen Investor übernommen worden: „Am 31. Mai 2023 konnte der bereits geschlossene Kaufvertrag plangemäß vollzogen werden, mit dem die an der Börse Shenzhen gelistete Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd. (Jiuli) mit deutschen Tochtergesellschaften den gesamten Geschäftsbetrieb von EBK übernommen hat“, heißt es in einer Mitteilung der Geschäftsführung des Unternehmens. Seit dem 1. Juni sei EBK damit Teil der „Jiuli Familie“, die Geschäfte werden unter „Eisenbau Krämer“ weitergeführt.

„Für die Belegschaft ändert sich nichts, außer dass wir kurzfristig verschiedene Corporate Benefits einführen (E-Bike-Leasing, etc.)“, erläutert Jens Neumann, Management Assistent im Unternehmen. Neben der Ausweitung des Geschäftsvolumens und der Investition in Innovationen und Produktionskapazitäten am Standort Deutschland würde auch der Aufbau von zusätzlichem Personal in Deutschland als „klar formuliertes Unternehmensziel erklärt“, heißt es in der Mitteilung von EBK.

In den vergangenen Jahren hatte Eisenbau Krämer mitunter zu kämpfen: So teilte das Unternehmen im März 2021 mit, bis zu 140 Vollzeit-Arbeitsplätze abzubauen. Die Restrukturierung sei notwendig, „um die Kostensituation zu verbessern und unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen“, sagte Geschäftsführer Boris Wernig zum damaligen Zeitpunkt gegenüber dieser Zeitung. Das Unternehmen habe in den letzten Jahren erhebliche Verluste verbucht. Hinzu kämen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, hieß es in einer Pressemitteilung des Unternehmens 2021.

Nun soll es wieder aufwärts gehen: Dr. Scott McCann, Geschäftsführer von EBK, sagt nach der Veräußerung an den „strategischen Investor“: „Wir freuen uns, dass wir diesen Meilenstein erreicht haben und wir als Teil der Jiuli Gruppe unsere Ziele und unternehmerischen Visionen verwirklichen können. Mit dem Know-how, der globalen Marktposition und den Ressourcen von Jiuli können wir unsere Innovationskraft und Marktstellung auf ein neues Niveau heben und all unseren Stakeholdern einen noch größeren Mehrwert bieten.“ Diese Entwicklung würde sich positiv „auf unsere Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter auswirken“.

Die Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd. wurde 1987 in der Stadt Huzhou in China gegründet. Jiuli sei einer der „weltweit führenden Edelstahlrohr-Hersteller, der eine umfangreiche Produktpalette anbietet“, teilt EBK mit. Seit 1921 produziert Eisenbau Krämer längsnahtgeschweißte Stahlrohre. Sie kommen als Leitungs- und Konstruktionsrohre zum Einsatz. Neben dem Stammwerk in Kredenbach und einem Werk in Littfeld betreibt das Unternehmen einen Produktionsstandort in Recklinghausen.

