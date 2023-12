Kreuztal: Crombacher Weihnachtsmarkt „unglaublich cool“

Krombach Die drei Spendenempfänger erleben eine überraschende Bescherung: Jeder bekommt stolze 18.000 Euro, die nun für gute Zwecke verwendet werden.

Auf 54.000 Euro wird in diesem Jahr der symbolische Spendenscheck ausgestellt. Drei Spendenempfänger erhalten davon jeweils 18.000 Euro – der Erlös des Crombacher Weihnachtsmarkts am ersten Adventswochenende. „Wir hatten einen unglaublich coolen Markt bei sensationellem Wetter“, resümiert das Spektakel Thomas Haub, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Crombacher Weihnachtsmarkt.

„Die Zahl muss ich erst einmal sacken lassen – ich habe da überhaupt nicht mitgerechnet“, fasste es Antje Albert vom Verein „Ben hilft“ in Worte. Antje Albert, deren Verein sich nach dem Tod des eigenen Sohnes für Familien mit krebserkrankten Kindern einsetzt, erklärte, dass ein Teil der gespendeten Summe voraussichtlich gezielt in die Krebsforschung investiert werden solle.

Jugendfreizeit und Boulderwand

Wie in den letzten Jahren erhalten drei Spendenempfänger den Reinerlös, den der Crombacher Weihnachtsmarkt an den beiden Tagen aufs Konto gespült hat. 18.000 Euro sind es, die der Verein nun mehr zur Verfügung hat. Genauso wie das GFO Josefshaus Olpe. Wie Eva Maubach-Maiworm als Leiterin der stationären Kinder- und Jugendhilfe Olpe ausführte, könne damit locker eine Freizeit finanziert und obendrein in der eigenen Scheune eine Boulderwand entstehen.

Neuer Bus für Invema

Auch der Verein Invema aus Kreuztal, der durch Stephan Lück als Geschäftsführer bei der Spendenübergabe im Krombacher Lutherhaus vertreten war, hat konkrete Pläne für die Spendensumme in Höhe von 18.000 Euro. Der Betrag wird ein solides Startkapital für die Finanzierung eines neuen Busses für behindertengerechte Beförderung sein.

