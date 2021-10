Kreuztal: Crombacher Weihnachtsmarkt wieder nur mobil

Krombach. Nach der Absage des „Lichterglanz im Park" in Kreuztal wird auch der Crombacher Weihnachtsmarkt – wie schon 2020 – nicht wie gewohnt stattfinden.

Der „Lichterglanz im Park“ wurde bereits Anfang September von der Stadt Kreuztal zum zweiten Mal in Folge abgesagt. Nun seht fest, dass auch der Crombacher Weihnachtsmarkt erneut nicht in der gewohnten Weise stattfindet – nur der Weihnachtsbaum wird am gewohnten Platz aufgestellt.

„Einfach absagen kommt für die Arbeitsgemeinschaft des Crombacher Weihnachtsmarktes aber nicht infrage“, betont Schatzmeister Thomas Haub allerdings und kündigt eine Wiederholung der „Plan B“-Lösung von 2020 auch für den kommenden Winter an. „Wir stehen ständig mit der Stadt in Kontakt“, sagt Haub. Die Absage für Dreslers Park sei sicher ein Warnsignal gewesen. Auch die allgemeine Situation war der seit 32 Jahren gewachsenen Arbeitsgemeinschaft zu riskant.

Crombacher Weihnachtsmarkt 2018: Das geht noch nicht wieder.. Foto: Michael Kunz

Spendenempfänger ausgewählt

Umgekehrt sei aber „die Absicht, jene Vereine finanziell zu unterstützen, die sich kranken, behinderten oder hilfebedürftigen Menschen widmen, viel zu sehr verankert“, fügt Haub an. Gerade in den vergangenen eineinhalb Jahren sei der Bedarf an Betreuung, Therapien und Unterstützung angestiegen. „Wir wollen auch in diesem Jahr unseren Beitrag leisten – unbedingt.“ Ausgewählt aus sieben Bewerbungen um eine Spende aus Krombach wurden drei Initiativen: „Strahlemännchen – Herzenswünsche für krebskranke Kinder", die Diakoniestation Kreuztal und die Siegener Tafel.

Start am 4. Dezember

Am 4. Dezember soll der mobile Markt wieder vor dem Möbelhaus Leber starten. Am 9. und 16. Dezember finden sich selbst gemachte Leckereien, die traditionellen Stricksocken und weihnachtliche Deko im reichlich bestückten Verkaufswagen vor dem Rathaus. Für den 11. und 18. Dezember werden noch zwei weitere Standorte ausgewählt. Auch 2020 konnten 30.000 Euro an drei Initiativen ausgeschüttet werden. „Viele haben den Ausfall unseres regulären Marktes zum Anlass genommen, das Geld, das sie bei uns in Glühwein, Nussecken oder Geschenke investiert hätten, kurzerhand zu spenden“ , sagt Thomas Haub stolz.

Wer das Spendenkonto des Crombacher Weihnachtsmarkts füllen will: IBAN DE 31 46060040 2505409900

