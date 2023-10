Kreuztal: Diesel läuft aus Lkw aus – doch wo ist der Fahrer?

Die Feuerwehr verschafft sich Zugang zur Fahrerkabine des Lastwagens. Die Befürchtung: Im Inneren könnte sich der Fahrer in einer hilflosen Lage befinden.

Krombach. Ein geparkter Lastwagen verliert in Kreuztal Dieselkraftstoff. Polizei und Feuerwehr müssen herausfinden, ob sich der Fahrer im Lkw befindet.

Weil aus einem Lkw Dieselkraftstoff auslief, rückten Feuerwehr und Polizei am frühen Samstagnachmittag zu einem Parkplatz an der L 729 aus. Ein Zeuge hatte das Problem bemerkt und die Polizei informiert.

Die Beamten stellten kurz darauf vor Ort eine größere Diesellache fest und verständigten die Feuerwehr. Mit Bindemitteln und Besen band diese den ausgelaufenen Kraftstoff ab. Zwischenzeitlich war versucht worden, Kontakt zu dem Lkw-Fahrer aufzunehmen. Auf kräftiges Klopfen an die Fensterscheiben und sogar das Einschalten des Martinshorns des direkt vor dem Lkw abgestellten Streifenwagens kam keine Redaktion aus der Fahrerkabine. Die Vorhänge waren aber allesamt zugezogen. „Da wir nicht ausschließen konnten, dass sich der Fahrer in einer hilflosen Lage befindet, haben wir die Feuerwehr gebeten, Zugang zum Lkw zu schaffen“, erklärte einer der Polizeibeamten.

Kreuztal: Geparkter Lkw verliert Dieselkraftstoff – Rettungskräfte schlagen Scheibe ein

Mit ein wenig Vorbereitung wurde die rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Wenige Augenblicke danach erfolgte Entwarnung. „Es ist niemand in der Fahrerkabine“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Thorsten Schreiber im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir wussten ja nicht, was uns erwartet. Es hätte auch durchaus im Hinblick auf den auslaufenden Kraftstoff von einem möglichen Dieseldiebstahl die Rede sein können. Und da leiten die Täter Gas in die Fahrerkabine.“ Gemessen daran sei die Sache noch einmal gut ausgegangen. Die Einsatzkräfte flickten die Scheibe provisorisch. Für die Polizei galt es daraufhin, den Fahrer zu ermitteln.

