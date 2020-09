Kreuztal: EC-Karte und mehr als 2000 Euro gestohlen

Kreuztal. Ein Dieb stiehlt in Kreuztal das Portemonnaie eines 67-Jährigen. Kurze Zeit später findet das Opfer seinen Geldbeutel im Briefkasten – leer.

Das Kriminalkommissariat Kreuztal sucht nach einem Betrüger, der am Samstag, 11. Juli, in Kreuztal zugeschlagen hat.

Der Täter hatte in einem Supermarkt das Portemonnaie eines 67-jährigen Mannes gestohlen, so die Beamten. Im Geldbeutel befand sich jedoch nicht nur Bargeld, sondern auch die EC-Karte eines weiteren Mannes.

Polizei Kreuztal veröffentlicht Foto

Mit dieser EC-Karte hat sich der unbekannte Täter an einem Geldautomaten insgesamt 2000 Euro gezogen.

Kurze Zeit später fand der 67-jährige Mann seinen Geldbeutel in seinem Briefkasten wieder. Sowohl die EC-Karte als auch 120 Euro Bargeld fehlten so die Polizei in Kreuztal, die den mutmaßlichen Täter per Foto sucht.

Das Bild des Verdächtigen ist auf polizei.nrw/fahndungen zu finden. Hinweise nehmen die Beamten unter 0271/7099-0 entgegen.

