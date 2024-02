Kreuztal: Ein großes Festival, das seinesgleichen sucht

Die Gruppe „Die Grenzgänger“ tritt beim Volksliederfestival in Kreuztal auf.(Archivbild)

Eichen Volkslieder sind schon lange nicht mehr verstaubt. Das Volksliederfestival zeigt, wie viel Spaß diese Musik macht. Wir verlosen Tickets.

Das Volksliederfestival ist am Samstag, 17. Februar, 20 Uhr live im Eichener Hamer zu erleben. Unsere Leserinnen und Leser können mit ein wenig Glück kostenlos dabei sein. Wir verlosen drei mal zwei Karten.

Es gibt eine musikalische Tradition in Deutschland, die anknüpft an humanistische und demokratische Werte, Melodien, witzige Texte, über Jahrhunderte überliefert und später aufgeschrieben. Genau dort setze laut eigenen Angaben das Volksliederfestival von „Grenzgänger“, „Bube Dame König“ und „Gudrun Walther & Jürgen Treyz“ an und verspricht: „Es macht richtig Spaß, diese Schätze wieder zu entdecken!“

Hier gibt es die Karten für Kreuztal zu gewinnen

Wer dabei kostenlos dabei sein will, muss lediglich sein Glück auf die Probe stellen. Einfach hier mitmachen. Wir wünschen viel Erfolg! Zudem sind noch Tickets im Vorverkauf zu haben, und zwar auf kreuztal-kultur.de, sowie an der Abendkasse.

