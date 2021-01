Kreuztal: Einbrecher an Tür, während Mieterin zu Hause ist

Kreuztal. Mehrere Einbrüche haben sich in Kreuztal ereignet, in einem Fall war eine Frau sogar zu Hause, als sich Täter an der Tür zu schaffen machten.

Mehrere Einbrüche hat die Polizei am Wochenende in Kreuztal verzeichnet. Die Täter drangen in einen Imbiss sowie in private Wohnungen/Häuser ein.

Am Samstag sind Unbekannte zwischen 10 und 12 Uhr in ein Wohnhaus in der Fellinghausener Straße in Fellinghausen eingebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld sowie einen Laptop.

Kreuztal: Laute Schläge an die Tür

Ebenfalls am Samstag war ein Mehrfamilienhaus an der Marburger Straße in Kreuztal das Ziel von Einbrechern. Gegen 11 Uhr bemerkte die Mieterin einer Wohnung laute Schläge und Geräusche an ihrer Tür. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, konnte sie jedoch keine Personen antreffen.

Im Nachhinein wurden zwei deutliche Hebelmarken an der Tür festgestellt. Auch die Tiefgarage des Hauses wurde von einem Einbrecher aufgesucht. Aus einem aufgebrochenen Schrank wurde jedoch nichts entwendet.

Am Sonntag ereignete sich zwischen 1 Uhr und 14 Uhr schließlich noch ein Einbruch an der Hagener Straße. Ziel der Täter war ein Imbiss. Die Einbrecher waren durch ein Küchenfenster in das Objekt eingestiegen und durchsuchten mehrere Schränke. Sie entwendeten zahlreiche Getränkedosen sowie weitere Lebensmittel, die in einem Kühlschrank verstaut waren. In drei Fällen ermittelt die Kreuztaler Kriminalpolizei.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

Mehr Nachrichten und Bilder aus dem Siegerland finden Sie hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.