In Kreuztal sind Einbrecher in ein Haus eingedrungen. Die Polizei Siegen-Wittgenstein ermittelt.

Einbruch Kreuztal: Einbrecher dringen in Haus in Ferndorf ein

Ferndorf. Am Dienstag sind in Kreuztal Einbrecher in ein Haus im Schwarzdornweg in Ferndorf eingedrungen. Angaben zum Diebesgut gibt es derzeit nicht.

Einbrecher stiegen am Dienstag zwischen 14 und 18 Uhr im Schwarzdornweg in Ferndorf durch ein Badezimmerfenster in ein Haus ein und durchwühlten sämtliche Räume. Das teilt die Polizei Siegen-Wittgenstein mit.

Angaben zum Diebesgut gibt es derzeit nicht. Im fast identischen Zeitraum ereignete sich ein weiterer Einbruch an der Hagener Straße. In diesem Fall hebelten die Täter eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus auf. Dabei scheiterten sie. An der Tür entstand Sachschaden.

