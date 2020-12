Kreuztal: Einbrecher stehlen Wichtelgeschenke von Kindern

Die Polizei in Kreuztal bittet um Hilfe bei der Aufklärung.

Fellinghausen. Zweimal wird die Grundschule in Kreuztal-Fellinghausen Ziel von Einbrechern. Die Beute: Wichtelgeschenke von Kindern aus der 4. Klasse.

Gleich zwei Mal sind unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in die Grundschule in Kreuztal-Fellinghausen eingebrochen.

Zwischen Donnerstagnachmittag, 17., und Freitagmorgen, 18. Dezember, drangen die Täter in das Gebäudeinnere ein und durchwühlten zahlreiche Schränke, teilte die Polizei am Montag mit.

Bislang steht fest, dass einige Wichtelgeschenke der 4. Klasse entwendet wurden.

Polizei Kreuztal: Auch Feuerlöscher Weg

In dem Zeitraum zwischen Freitagmittag, 18., und Samstagabend, 19. Dezember, kam es zu einem weiteren Einbruch in die Schule. Die unbekannten Täter drangen vermutlich auf die gleiche Weise wie bei dem ersten Vorfall in das Gebäude ein.

Dieses Mal wurde ein Feuerlöscher entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in H unter der 02732 / 909-0 zu melden.

