Kreuztal: Er fing als Zivi an – jetzt wird er Chef

Kreuztal Invema in Kreuztal bekommt mit Christian Dreher einen neuen Geschäftsführer. Der ist dem Verein schon seit sehr langer Zeit verbunden.

Irgendwie, so scheint es, war der Weg vorgezeichnet. „Auch wenn es komisch klingen mag: Für mich war Christian Dreher schon in seinem Zivildienst mein ,heimlicher Nachfolger‘“, sagt Stephan Lück, Geschäftsführer und Mitgründer des Vereins Invema in Kreuztal. Er gibt seinen Posten in diesem Jahr an den 40-Jährigen ab.

Stephan Lück gründete Invema vor mehr als 30 Jahren mit seinem Freund und Kollegen Thomas Pielhau. „Schon 1993 war das einzige Ziel des Vereines, die Integration (heute: Inklusion) von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen zu fördern und ihnen ein selbstbestimmtes Leben inmitten der Gesellschaft zu ermöglichen“, ist in einer Mitteilung erläutert. Stephan Lück leitete den Verein von 1993 bis 2001 ehrenamtlich als Vorsitzender und ab 2002 hauptberuflich als Geschäftsführer.

Kreuztal: Bewusstsein für Inklusion in der Gesellschaft lange kaum ausgeprägt

„Während wir in den ersten 15 Jahren auf allen gesellschaftlichen Ebenen große Kämpfe ausfechten mussten, da das Bewusstsein von Politik und Bevölkerung für eine inklusive Gesellschaft noch nicht so weit war, hat uns die seit 2007 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention dann Rückenwind gegeben“, sagt Stephan Lück. „In den letzten 30 Jahren konnten wir durch unsere Arbeit unzähligen Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen mit Behinderung ermöglichen, ein selbstbestimmtes und individuelles Leben inmitten der Gesellschaft zu leben.“

Nach rund 30 Jahren Engagement möchte Stephan Lück nun aber „die Verantwortung an die Nachfolger-Generation abgeben“, wie es weiter heißt. Christian Dreher, der übernehmen wird, ist seit 2010 hauptberuflich im Team. Nach seinem Zivildienst bei Invema schloss er ein soziales Jahr an, studierte dann Sozialpädagogik und absolvierte auch sein Anerkennungsjahr beim Verein. Lange Jahre war er danach Leiter des Familienunterstützenden Dienstes und ist bis heute für die Beratungsarbeit zuständig.

Für uns beide hat das selbstbestimmte und gleichberechtigte Leben von Menschen mit Behinderung in einer inklusiven Gesellschaft absolut oberste Priorität. Stephan Lück - Geschäftsführer von Invema, über die Gemeinsamkeiten mit seinem Nachfolger Christian Dreher

Invema Kreuztal: Neuer Geschäftsführer machte schon als Zivi mächtig Eindruck

Dass Stephan Lück schon sehr früh Christian Dreher als Nachfolger auf dem Schirm hatte, kommt nicht von ungefähr – „wahrscheinlich, weil er mich sehr an mich erinnert hat. Auch er steht zu 150 Prozent hinter den Leitbildgedanken unseres Vereines und setzt sich überaus engagiert für die Belange unserer Kund*innen ein. Für uns beide hat das selbstbestimmte und gleichberechtigte Leben von Menschen mit Behinderung in einer inklusiven Gesellschaft absolut oberste Priorität.“

Verlassen wird Stephan Lück den Verein nicht, sondern noch für mindestens zwei Jahre dabei bleiben. Er wird unter anderem das Grundsatzreferat „Leitbild- und Konzeptentwicklung“ übernehmen und in Absprache mit Christian Dreher auch die Vertretung des Vereins nach außen mitgestalten. „Mir geht es darum, einen guten Übergang zu gestalten und meinem Nachfolger noch eine Zeitlang beratend zur Seite zu stehen“, betont er. „Aber ich merke auch, dass die Grenze meiner Belastbarkeit erreicht ist, und ich möchte auch der jungen Generation und neuen Entwicklungen nicht im Wege stehen.“

Invema Kreuztal: Stephan Lücks Rückzug „natürlich auch mit Tränen verbunden“

Leicht falle ihm der Rückzug aus der Führungsetage nicht – „aber Lück weiß ,seinen Verein‘ in guten Händen“, heißt es seitens von Invema. „Nicht nur mein Vertrauen zu Herrn Dreher sondern die Gewissheit, dass hinter uns als Geschäftsführern seit Jahren ein tolles, engagiertes und von unserem Leitbild überzeugtes Team an Verwaltungs- und Leitungskräften steht, macht mir den Schritt doch leichter“, sagt er. „Auch wenn das Gefühl, ,mein Kind‘ an jemand anderen abzugeben, natürlich auch mit Tränen verbunden ist.“

