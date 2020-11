Kreuztal erneuert Lüftung im Schulzentrum

Rund 415.000 Euro investiert die Stadt in die Erneuerung von Lüftungsanlagen im Gymnasium und in der Clara-Schumann-Gesamtschule .

Dabei geht es um das Kellergeschoss, das beim Bau des Schulzentrums vor 50 Jahren regelrecht als „Bunker“ für den Zivilschutz ausgebaut wurde. Sehr bald schon, mit dem sich abzeichnenden Ende des Kalten Krieges, entdeckten die Schulen andere Verwendungsmöglichkeiten für diese Etage: heute vor allem als mit Tartanbahn und Sprunggrube ausgestattete Leichtathletik-Sportanlage, die sowohl für den Schulsport als auch von der LG Kindelsberg genutzt wird.

Daneben gibt es auch noch den kleineren Musikbunker als schalldichten Rückzugsraum, den vor allem ältere Schüler zu schätze wussten. Vor dem Bau der Stadthalle in den 1980er Jahren wurde der Bunker auch als Aula-Ersatz genutzt. An die Lüftungsanlage angeschlossen sind auch die Außen-WCs des Gymnasiums.

Fast alle Hallen sind auf Frischluftzufuhr umgestellt

In nahezu allen städtischen Hallen gibt es Lüftungsanlagen, die in Zeiten von Corona von der Wämerückgewinnung auf Frischluftzufuhr umgestellt sind. Im Schulbunker ist das nicht möglich, der deshalb auch schon vor dem Lockdown für die sportliche Nutzung gesperrt wurde. „Es gibt kurzfristigen Handlungsbedarf“, sagte Bürgermeister Walter Kiß im Rat. Ob darüber hinaus auch Maßnahmen an den Lüftungen der Klassenräume erforderlich seien, fragte Dieter Gebauer (Grüne) . Da gebe es „in Kreuztal keinen Handlungsbedarf“, sagte Schuldezernentin Edelgard Blümel – das habe auch das Schulministerium gegenüber der Stadt bestätigt.

Etwa ein halbes Jahr Bauzeit sei zu veranschlagen, antwortete Stadtbaurat Eberhard Vogel in der Einwohnerfragestunde auf Nachfrage von Rolf Bernshausen , Vorsitzender der LG Kindelsberg . Reinhard Lange (UWG) begrüßte, dass die Investition jetzt noch ermöglicht werde: „Es wird in Zukunft nicht mehr ganz so leicht sein, solche Maßnahmen zu stemmen“ – mit Blick auf die sich nun auch in Kreuztal verschlechternde Finanzlage. Arne Siebel (CDU): „Man hätte das schon eher anpacken sollen.“

