Kreuztal: Essen brennt in leerer Wohnung – Tür aufgebrochen

Kreuztal. In der Kreuztaler Erler-Siedlung brennt Essen auf dem Herd. Die Feuerwehr muss die Tür der verlassenen Wohnung aufbrechen, um löschen zu können.

Essen auf dem Herd hat am Freitag, 17. September, die Feuerwehr in Kreuztal auf den Plan gerufen. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kattowitzer Straße hatte ein Bewohner einen piependen Rauchmelder gehört und die Retter verständigt.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Aufgrund der vielen Wohnungen in einem der Hochhäuser der Siedlung, hatte die Kreisleitstelle zahlreiche Feuerwehreinheiten, den DRK-Rettungsdienst der Wache Kreuztal-Ferndorf sowie dem Einsatzdienst des DRK Kreuztal in Bewegung gesetzt. Auch einige Streifenwagen der Polizei rückten in die Kattowitzer Straße aus.

Kreuztaler Retter löschen brennendes Essen

Da sich in der betroffenen Wohnung im achten Geschoss zu diesem Zeitpunkt kein Mieter befand, wurde die Wohnungstür gewaltsam von der Feuerwehr geöffnet. Unter Atemschutz gingen die Brandbekämpfer in die Wohnung. Nachdem das angebrannte Essen auf dem Herd abgelöscht worden war, wurde die Wohnung gelüftet.

Der Schaden ist laut Polizeiangaben gering.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland