Kreuztal: Essen im Backofen zu heiß – Feuerwehr lüftet

Ferndorf Rauch dringt aus dem Fenster eines Wohnhauses in Ferndorf und führt zu einem Einsatz der Feuerwehr.

Angebranntes Essen im Backofen in einem Wohnhaus an der Marburger Straße in Ferndorf hat am Montagabend gegen 22.15 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits Rauch aus dem Fenster.

Schnell wurde klar, dass das Essen im Backofen wohl zu heiß geworden war und somit durch einen Notruf auf der Leitstelle die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit dem Einsatzstichwort „Feuer 4 – Küchenbrand“ ausgerückt waren. Auch die Polizei war zu der Einsatzstelle gekommen. Für die Einsatzkräfte konzentrierten sich die Maßnahmen auf das Lüften der Räumlichkeiten mit einem Lüfter. Verletzt wurde niemand. Auch ein Sachschaden entstand bei dem gemeldeten Küchenbrand nicht. Die Marburger Straße war für die Dauer des Einsatzes kurzzeitig gesperrt worden.



