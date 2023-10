Kreuztal: Essen steht auf Herd – aber niemand da, der kocht

Kreuztal. In einem Kreuztaler Mehrfamilienhaus jault ein Rauchmelder und es stinkt verdächtig. Einsatz für die Feuerwehr.

Nachdem am Donnerstag, 19. Oktober, in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses am Eggersten Ring in Kreuztal ein Heimrauchmelder geklingelt und es im Treppenhaus nach Rauch gerochen hatte, rief eine Bewohnerin die Feuerwehr.

Die wird gegen 13.58 Uhr mit dem Einsatzstichwort „F 4 – Auslösung Heimrauchmelder mit Wahrnehmung“ zusammen mit dem Rettungsdienst alarmiert und ist binnen weniger Minuten in der Fritz-Erler-Siedlung. Die betroffene Wohnung ist schnell gefunden.

Kreuztaler Wohnungstür gewaltsam geöffnet

Im Beisein von Mitarbeitern des Kreuztaler Ordnungsamtes öffneten die Retter die Wohnungstür gewaltsam. Die Feuerwehrleute unter Atemschutz trafen in der Wohnung keine Personen an. Stattdessen fanden sie einen Topf mit angebranntem Essen auf dem Herd. Der Topf wurde ins Freie gebracht. Die Feuerwehr führte in der ordentlich verrauchten Wohnung Lüftungsmaßnahmen durch. Im Anschluss konnten zahlreiche Mieter, die vorsichtshalber ins Freie gekommen waren, wieder zurück in ihre Wohnungen.

