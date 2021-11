Kreuztal: Fahrradboxen mit E-Ladestationen ab April oder Mai

In fünf von zehn Fahrradboxen am Bahnhof Kreuztal sollen E-Bikes aufgeladen werden können. (Symbolbild)

Kreuztal. An den Kreuztaler Bahnstationen gehen in rund einem halben Jahr Ladestationen für E-Bikes in den Betrieb. Fünf Boxen allein am Bahnhof Kreuztal.

Die Ladestationen für E-Fahrräder werden im April oder Mai an den Kreuztaler Bahnstationen in Betrieb gehen. Das hat Stadtbaurätin Christina Eckstein im Infrastrukturausschuss mitgeteilt.

Der Zweckverband Personennahverkehr (ZWS) habe ein einheitliches System festgelegt, die Aufträge wurden jetzt ausgeschrieben und werden bis Anfang Dezember vergeben. Am Bahnhof Kreuztal werden zehn Fahrradboxen installiert, davon fünf mit Ladestation, in Eichen ebenfalls zehn, davon drei mit Lademöglichkeit und in Littfeld fünf, von denen drei die Steckdose bekommen.

Die Buchung soll mit einer App gesteuert werden.

