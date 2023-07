Kreuztal: Fahrräder für mehr als 3500 Euro gestohlen

Nach Fahrraddiebstählen in Kreuztal hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild)

Kreuztal. Unbekannte brechen in Kreuztal eine verschlossene Garage auf und stehlen drei Fahrräder. Gibt es Zeugen?

Drei Fahrräder mit einem Gesamtwert von mehr als 3500 Euro stahlen Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag aus einer Garage in der Straße „Im Plan“.

Laut Polizeibericht handelt es sich um „ein E-Bike der Marke Mondraker (Modell Prime29 Rent in schwarz/silber) sowie zwei Mountainbikes (Kellys Spider S in grün/schwarz und Radon Slide 125)“. Die Garage, aus der die Zweiräder entwendet wurden, war verschlossen und wurde von den Tätern gewaltsam geöffnet. Die Kriminalpolizei in Kreuztal bittet Zeugen um Hinweise unter 02732/909-0.

