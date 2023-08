Kreuztal feiert das 41. Weindorf: Das muss man wissen

Kreuztal. Warum Wein ohne Alkohol mittlerweile schmeckt und warum es zum 41. Kreuztaler Weindorf eigene Gläser gibt.

Kreuztal feiert den Wein. Das 41. Weindorf wird am Freitag, 1. September, 17 Uhr, eröffnet. Dazu ein – unvollständiges – Alphabet:

A wie Alkohol: Es geht auch ohne. „Entalkoholisierter Wein ist stark im Kommen“, sagt Wolfgang Narjes, der zwar nicht mehr Präsident des Siegerländer Weinkonvents ist, aber weiter die AG Kreuztaler Weindorf leitet, in der Weinkonvent, Werbering und Stadt Kreuztal zusammenarbeiten. Der Wein von heute ohne Alkohol hat Geschmack, „früher war er nur dünner“, sagt Wolfgang Narjes, der aber im Grund skeptisch bleibt: „Das ist wie ein Auto ohne Räder.“ Wenn es denn sein soll, biete sich „stoffiger“ Burgunder an. „Weinschorle ist aber auch absolut okay.“

B wie Bühne: Nach der Bigband Vlurfunk spielt am Freitag ab 19 Uhr SuperLiquid. Am Samstag singt ab 16.30 Uhr der Kreuztaler Chor Intermezzo. Ab 17.30 Uhr spielen Sway Finest Country auf der Bühne auf dem Roten Platz, ab 20 Uhr Chaosmeile. Den Auftakt am Sonntag machen um 11.30 Uhr die Dixie Friends. Ab 13.30 Uhr spielt das Blasorchester Stadt Kreuztal. Um 15.30 Uhr folgen „Musicals & More“, danach die Greyhounds. Auf der kleinen Bühne unter dem Glasdach sind Unterhaltungskünstler im Einsatz: am Freitag Dieter Bielz, am Samstag Thomas John und Danny & Nicki, am Sonntag Thorsten Eich.

D wie Deutsche Weinkönigin: Die Deutsche Weinkönigin 2023 wird am 29. September in Neustadt an der Weinstraße gewählt. Die fünf Finalistinnen – von zwölf Bewerberinnen – werden in der Vorentscheidung an 23. September ermittelt. Der Kreuztaler Wolfgang Narjes, schon seit 2018 Ehrenpräsident der deutschsprachigen Weinbruderschaften, ist wieder Wahlleiter. Weil er aus keinem der deutschen Anbaugebiete kommt, ist er von Hause aus neutral – der Siegener Silberfuchs, wo der Siegerländer Weinkonvent seinen eigenen kleinen Anbau betreibt, ist keine ernst zu nehmende Konkurrenz für Mosel, Pfalz & Co.

E wie Eröffnung: „Das wird nicht jedem gefallen“, warnt Wolfgang Narjes. Zur Eröffnung am Freitag, 1. September, kommt Vlurfunk auf die Bühne, die Jazz-, Pop-, Rock-, Soul- und Funk-Band von Hartmut Sperl. „Wir haben mal ein bisschen was riskiert.“

F wie Fluthilfe: Acht engagierte Siegerländer Weinfreunde gehören zur Ahrhilfe. Zwei Mal waren sie bereits in dem von der Flut betroffenen Gebiet, 2021, um bei der Weinlese mitzuhelfen. Und im Frühjahr 2022, um Pheromonfallen aufzuhängen, die die Traubenwickler-Männchen anlocken, bevor sie Weibchen begatten. „Wir gucken, wie wir das nächste Mal helfen können“, sagt Wolfgang Narjes. Peter Kriechel, Winzer aus Altenahr, ist vielleicht nächstes Jahr wieder in Kreuztal dabei. Im Moment reicht die Ernte nicht, um Weinfeste zu besuchen – die Großkunden müssen zuerst bedient werden. 60.000 Liter Wein in Fässern hat die Flut ihm weggerissen. „Die erholen sich jetzt langsam wieder.“

G wie Gläser: Erstmals gibt es beim Kreuztaler Weindorf Weingläser mit eigenem Jahreslogo. Wer Wein trinken will, muss so ein Glas für 5 Euro kaufen. Das benutzte Glas wird für den nächsten Tropfen gegen ein frisch gespültes ausgetauscht, am Ende behalten die Gäste aber ihr Souvenir. Wolfgang Narjes redet nicht drumrum: Der zusätzliche Finanzierungsbeitrag wird angesichts der Kosten für Versicherung, Security und Gagen gebraucht, „wir können Preise und Standgebühren nicht weiter erhöhen.“ Andererseits: In diesem Glas schmeckt der Wein auch. „Wir haben es probiert.“ Es kommt übrigens nicht auf die Dicke des Glases an, sondern auf die Öffnung. Beziehungsweise den Weg, „wie der Wein auf dei Zunge kommt.“

K wie Klima: Als das Kreuztaler Weindorf 1981 zum ersten Mal mit zwei Weinfässern im Kaufcenter aufgebaut wurde, um ein bisschen Leben ins neue Kreuztaler Einkaufszentrum zu bringen, sah man sich mit dem Termin um den 1. September herum auf der sicheren Seite. Die Winzer hatten noch Zeit, die Lese begann im Oktober. Mittlerweile sind die Trauben schon Ende August reif. „Die sind jetzt schon mitten in der Lese“, sagt Wolfgang Narjes. Was es nicht leicht macht. immer noch genug Vertreterinnen und Vertreter aus den Anbaugebieten für Kreuztal zu gewinnen.

M wie Majestäten: Juliane Schäfer ist amtierende Deutsche Weinprinzessin und damit eine der Stellvertreterinnen der Deutschen Weinkönigin. Sie wird das Weindorf am Freitag miteröffnen. Am Samstag werden die Gebietsweinköniginnen Lea Baßler (Pfalz) und Sarah Schneider (Rheinhessen) erwartet, am Sonntag Eva Brockmann (Franken).

O wie Open-Air-Gottesdienst: Im Rahmen des 41. Kreuztaler Weindorfes findet am Sonntag, 3. September, 10 Uhr, der gemeinsame Open-Air Gottesdienst aller evangelischen Kirchengemeinden, CVJM und evangelischen Gemeinschaften in der Stadt Kreuztal auf dem Roten Platz statt. Die Verantwortung für die Gestaltung des Gottesdienstes liegt in diesem Jahr in den Händen der Kirchengemeinde Buschhütten. Predigen wird Pfarrer Jörg Hausmann. Musikalisch wird der Gottesdienst von den Vereinigten Posaunenchören in der Stadt Kreuztal und einer Band mitgestaltet. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kreuzkirche in Kreuztal statt.

P wie Preise: Wein wird teurer, einerseits. „Die Leute setzen stärker auf preiswerte Weine“, andererseits. Stellt Wolfgang Narjes fest, ohne besorgt zu sein: „Die Qualität ist wesentlich besser geworden.“ Soll heißen: Man bekommt auch für weniger Geld einen guten Tropfen. Wolfgang Narjes nennt Beispiele: An der Mosel ist die Anbaufläche in 25 Jahren von 12.700 auf 8.700 Hektar zurückgegangen. Neu eingeführt wurde eine „Grüne Lese“ im August. Grüne Trauben werden vor der Reife weggeschnitten, „die verbleibenden Trauben bekommen eine höhere Stoffigkeit“. Der Ertrag wird somit aber auch kleiner, „das ist natürlich ein Kostenfaktor.“ Das Deutsche Weininstitut nennt Zahlen: deutscher Wein kosten im Schnitt 4,18 Euro je Liter, der Ertrag ging um 14, der Umsatz um acht Prozent zurück. Internationale Weine kosten 3,64 Euro je Liter, die Mengen- und Umsatzverluste sind entsprechend geringer.

S wie Siegerländer Weinkonvent: Der Verein, der den Wein im Siegerland populär macht, wurde 1979 in Kreuztal gegründet. Wolfram Reinders war der erste Konventspräsident, Wolfgang Narjes der zweite. Seit diesem Jahr amtiert Naima Grebe aus Bad Berleburg. Für die gelernte Winzerin wird es das erste Kreuztaler Weindorf sein.

V wie Volkshochschule: Weinseminare sind ein weiteres Hobby von Wolfgang Narjes. „Ich mache das schon seit fast 35 Jahren.“ Fünf Kurse stehen auch im nächsten Semester bei der Volkshochschule Siegen auf dem Programm. „Auch viele junge Leite interessieren sich dafür.“ Ihnen geht es keineswegs nur um das Getränk. „Die wollen auch die Weingüter kennen lernen .“ Was durchaus im Sinne der Ausrichter ist: Auch das Kreuztaler Weindorf hat das touristische Anliegen, auf ein Wochenende oder einen Kurzurlaub in den Anbaugebieten neugierig zu machen. Der letzte Schrei: „Wein and Bike“.

W wie Winzer: Die Winzer kommen gern nach Kreuztal, seit 40 Weindörfern immer aus denselben Betrieben. Entsprechend groß ist die Freude an Geselligkeit, für die abends Zeit ist, wenn die Stände geschlossen sind. Die Restaurants, die Wolfgang Narjes dafür gewinnt, auch noch um Mitternacht die Küche zu öffnen. müssen sich um ihre Weinkarten übrigens keine Sorgen machen. Um den Durst nach arbeitsreichem Einsatz zu löschen, „werden die auch gern ein Bier trinken.“

