Das Feuer im sechsten Obergeschoss in der Fritz-Erler Siedlung in Kreuztal bekämpfte die Feuerwehr von innen und außen

Kreuztal. Während die meisten Bewohner noch das neue Jahr feierten, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Fritz-Erler Siedlung zu einem schweren Brand

Kreuztal: Feuer auf Balkon im sechsten Obergeschoss

Nur wenige Minuten nach Beginn des neuen Jahres ist in der Fritz-Erler Siedlung ein Feuer ausgebrochen. Nach dem Brand auf einem Balkon im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses ist die Wohnung einer dreiköpfigen Familie vorerst unbewohnbar.

Verschiedene Gegenstände auf dem Balkon, darunter eine dort abgestellte Kühltruhe, standen bereits in Flammen, als die alarmierten Einsatzkräfte aus Kreuztal, Ferndorf, Kredenbach und Fellinghausen eintrafen. Durch eine Öffnung züngelten die Flammen schon in den Innenraum der Wohnung, als die Feuerwehrleute sich Zutritt verschafften. Die Balkontür ließ sich aufgrund der Hitzeverformung nicht mehr öffnen, sodass die Einsatzkräfte das Feuer zunächst über die geborstene Fensterfront bekämpften. Zeitgleich legten andere Einsatzkräfte eine Wasserversorgung von außen über eine Drehleiter.

Niemand wird verletzt

Glücklicherweise befand sich niemand in der Wohnung und die meisten Hausbewohner waren angesichts des Silvesterfeuerwerks ebenfalls nicht im Gebäude, das die Feuerwehr zum Teil evakuierte. In der Wohnung über der Brandstelle unterbrachen fünf Feiernde ihre Party und brachten sich selbst sowie die drei dort lebenden Katzen , von denen eine Nachwuchs erwartet, in Sicherheit. Sie konnten im Laufe der Nacht wieder in ihre Wohnung, nur die Brandwohnung bleibt aufgrund des starken Rauchs laut Polizei und Feuerwehr zunächst unbewohnbar.

Die Ursache für den Brand ist zunächst unklar, möglicherweise ist ein Defekt der Kühltruhe oder ein Feuerwerkskörper verantwortlich. Verletzt wurde während des Einsatzes niemand.

